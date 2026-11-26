Trasformare il diritto a restare in Sicilia in un’opportunità concreta attraverso un incentivo economico diretto alle eccellenze universitarie. È questa la ratio dell’articolo 1 del disegno di legge di Stabilità 2027-2029 (ddl 1251), la misura bandiera del governo Schifani denominata “Giovani talenti Sicilia”, che ha ottenuto il primo via libera dalla II Commissione Bilancio dell’Ars nella seduta di mercoledì 25 novembre.

Il provvedimento mette sul piatto un fondo complessivo da 30 milioni di euro per il prossimo triennio, destinato a premiare gli studenti che completano il proprio percorso accademico con il massimo dei voti.

Le parole dell’assessore Turano

A spiegare la portata politica e strategica dell’intervento è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano: “Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze, investendo sul merito universitario e sulle competenze. Intendiamo trasformare il diritto a restare in Sicilia in un’opportunità concreta, favorendo, allo stesso tempo, la crescita economica, sociale e culturale dell’Isola”.

Come funziona il contributo e i requisiti

Secondo l’impianto base della norma, il bonus consiste in un contributo complessivo di 30 mila euro, erogato in tre rate annuali da 10 mila euro ciascuna. Mentre la prima tranche ha la funzione di premiare direttamente il risultato accademico conseguito, le due annualità successive servono a sostenere il beneficiario nella fase più delicata: il passaggio dagli studi alla formazione avanzata o all’ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni.

Per accedere al testo originario della misura occorre:

Aver conseguito presso un’università siciliana una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;

Aver ottenuto la votazione di 110 e lode, con una media degli esami non inferiore a 28/30;

Aver completato gli studi in corso, senza iscrizioni fuori corso.

Nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, inoltre, il perimetro della norma è già stato ritoccato grazie a un emendamento dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che ha esteso la platea anche ai laureati del 2026, introducendo però un limite d’età (under 26) e una soglia Isee familiare fissata a 40 mila euro. Sul testo si attende comunque un nuovo round di confronto lunedì 30 novembre, termine ultimo per gli emendamenti aggiuntivi, con la Democrazia Cristiana intenzionata a ridiscutere il vincolo legato agli atenei di provenienza.

La gestione affidata a Irfis-FinSicilia

Una volta che la legge di Stabilità sarà approvata definitivamente dall’Aula di Palazzo dei Normanni, i 30 milioni stanziati confluiranno in una sezione dedicata del Fondo Sicilia, intitolata appunto “Giovani talenti Sicilia”, la cui gestione operativa sarà affidata a Irfis-FinSicilia S.p.A. in qualità di soggetto attuatore.

Sarà poi un apposito avviso pubblico — redatto sulla base degli indirizzi degli assessorati all’Istruzione e all’Economia — a stabilire termini, modalità di partecipazione e criteri di verifica. I contributi verranno assegnati tramite una graduatoria di merito, stilata in ordine decrescente in base alla media ponderata degli esami sostenuti, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.