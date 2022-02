Le nuove date

Alla Fiera del Mediterraneo un vero e proprio boom di vaccini nel mese di gennaio appena trascorso. Sono quasi 90mila le somministrazioni nel primo mese dell’anno, dentro e fuori dall’hub palermitano.

Quasi 88 mila dosi alla Fiera

Sono circa 87mila i vaccini eseguiti nel mese di gennaio dal personale della Fiera del Mediterraneo. Una quantità record che indica come la campagna vaccinale continui a proseguire a gonfie vele nella provincia di Palermo. In particolare, le somministrazioni effettuate all’hub della Fiera, gestito direttamente dal commissario Covid di Palermo Renato Costa, sono state oltre 78mila dal primo al 31 gennaio.

Bene anche i vaccini nei comuni

Quanto ai vaccini di prossimità eseguiti dalla struttura commissariale, dunque da personale della Fiera del Mediterraneo fuori dall’hub sempre nello stesso mese, se ne contano circa 9mila, tra somministrazioni nei quartieri della città, nei paesi della provincia e nelle case dei palermitani. Le squadre itineranti della struttura commissariale, composte da giovani medici, infermieri e impiegati amministrativi della Fiera, continueranno a spostarsi per la città e per la provincia anche a febbraio.

I prossimi appuntamenti in calendario

2 febbraio, ore 10-17: zona Vucciria, Taverna Azzurra, piazza Caracciolo;

3 febbraio, ore 10-18: zona Vergine Maria, pizzeria Mistral, via Bordonaro;

5 febbraio, ore 10-17: Balestrate, scuola elementare Tuzzo, via Vittorio Emanuele Orlando;

6 febbraio, ore 10-17: Palazzo Adriano, Sala antica, piazza Umberto I;

9 febbraio, ore 9,30-13: Ficarazzi, Nuova farmacia snc, via Messina Ficarazzelli;

10 febbraio, ore 10-17: Terrasini, Tensostruttura via Partinico;

12 febbraio, ore 10-17: Santa Flavia, Villa Filangeri, via Consolare 136;

18 e 19 febbraio, ore 10-17: Monreale, Chiesa di San Gaetano, via Fontana del Drago 101.

Come ricevere la dose

Alle sedute di vaccinazione extrahub si può accedere anche senza prenotazione. Nel caso in cui ci si voglia prenotare, per presentarsi già con i moduli stampati e compilati, lo si può fare dal portale della Fiera del Mediterraneo, al link https://fiera.asppalermo.org. Oltre ai moduli, se già stampati e compilati, i cittadini devono portare la tessera sanitaria e un documento di identità. All’hub della Fiera, invece, ci si può vaccinare ogni giorno dalle 9 alle 19 con prenotazione, sempre dallo stesso portale della Fiera, ma anche dalla piattaforma di Poste Italiane e dal sito Costruire Salute. Le sole categorie per le quali l’open day continua sono bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, over 50 e disabili gravi.