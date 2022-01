Si tratta di una donna a Borgetto che ha contratto il covid19

Un amministratore no vax nel palermitano finisce ricoverata in ospedale e la questione fa discutere. “Pensiamo solo alla guarigione del nostro assessore”: così il sindaco di Borgetto, Luigi Garofalo, liquida la polemica venuta fuori in questi ultimi giorni sulla presenza di un suo assessore non coperto dal vaccino. Ed è lo stesso primo cittadino ad aver confermato che effettivamente una sua componente di giunta non solo non è vaccinata ma è anche ricoverata al reparto di Medicina dell’ospedale di Partinico perché ha contratto il covid19.

La polemica

Prima di contrarre l’infezione l’assessore per varcare il palazzo di città effettuava il tampone che aveva una validità di 48 ore. L’assessore che ha contratto il virus è Monia Jerbi, 45 anni, con deleghe a Pari opportunità, Verde pubblico e Arredo urbano, Agricoltura, Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Attività produttive. Anche se nessuna forza politica al momento parla della vicenda, nei corridoi del palazzo di città non si fa che parlare di altro. E del fatto che proprio un amministratore con deleghe alla Pubblica istruzione, in un periodo in cui si spinge per la vaccinazioni anche agli under 11, sia in realtà un cattivo esempio sotto questo punto di vista.

Paese in zona arancione, pochi vaccinati

Oltretutto la vicenda viene fuori anche perché a Borgetto è esplosa in tutta la sua violenza la pandemia. Soltanto nell’ultima settimana monitorata dall’osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Sanità si parla di ben 71 nuovi casi. Non solo: c’è anche una bassa incidenza di vaccinati in paese: appena il 76 per cento con doppia dose over 12. Un mix di dati che ha spinto la Regione a dichiarare Borgetto zona arancione proprio a partire da oggi. Non a caso il commissario covid per la provincia di Palermo, Renato Costa, ha inviato una relazione all’assessorato regionale alla Sanità proprio per Borgetto, ed altri 7 comuni del palermitano, sono state sollecitate “adeguate misure restrittive”. Il sindaco di Borgetto ha già emanato un’ordinanza in cui stabilisce la chiusura delle scuole a partire da oggi e per i prossimi 10 giorni.