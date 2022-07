Due discariche abusive sono andate a fuoco a Palermo

Questa notte è toccato al quartiere palermitano di Borgo Nuovo essere assediato da incendi ai rifiuti. Due gli interventi di grossa entità a cui sono stati costretti i vigili del fuoco. I roghi hanno interessato cumuli di spazzatura abbandonati ai bordi delle strade e cassonetti. Al solito si è dovuto far fronte all’enorme fumata nera che è un condensato di cattivi odori e soprattutto di pericoloso inquinamento.

La notte precedente fuoco allo Zen

Due le discariche abusive che sono state avvolte dalle fiamme. Si tratta di cumuli di immondizia abbandonati nel tempo e per cui ancora non si è provveduto alla loro rimozione. Esiste anche qualche problema di smaltimento a cui va incontro la Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta a Palermo. Problemi che quindi vanno a concatenarsi fra loro. Ventiquattro ore prima i vigili del fuoco erano intervenuti allo Zen, nella solita via Fausto Coppi, dove allo stesso modo era andata a fuoco una discarica abusiva.

Tre notti fa altri interventi

I pompieri hanno spento incendi a spazzatura in diverse zone della città anche tre notti fa. Per l’esattezza in via Giraldi, nella zona dell’ospedale Civico di Palermo, al Villaggio Santa Rosalia, in via Trento, piazza Vanni ed ancora in via Coppi allo Zen. Specie in quest’ultima arteria si tratta dell’ennesimo spegnimento di roghi, oramai da queste parti il fuoco ai rifiuti abbandonati per strada sta diventando un classico.

L’emergenza rifiuti

Situazione che è frutto dell’ennesima emergenza rifiuti a Palermo, storia che non sembra avere una fine. Da mesi ormai la politica dibatte sui cumuli di spazzatura presenti ad ogni angolo di strada. Al di là del salottino del centro e delle principali località turistiche, il resto della città soffre e combatte da tempo con depositi abusivi di rifiuti indifferenziati ed ingombranti.

Cumuli ovunque in città, abbandonato perfino un pannello solare

Caos evidente per esempio in via Nicoletti dove, a pochi passi dal Ccr, il centro comunale di raccolta, si è rigenerata nuovamente una discarica a cielo aperto a bordo strada. Situazione difficile anche nelle aree più interne di Mondello, come ad esempio in via Diomede o in via Tolomea, dove i residenti lamentano una mancata raccolta della spazzatura abbandonata sul marciapiede. Non è esente dal problema anche viale Regione Siciliana, in particolare all’altezza delle intersezioni con via Pietro Calandra e via Piero della Francesca. Rifiuti segnalati in via Brunelleschi e nella zona di Borgovecchio, fra via Archimede e piazza della Pace, anche qui a pochi passi dal centro comunale di raccolta.