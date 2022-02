Dopo qualche notte di tregua ricominciano i roghi

In fiamme una discarica a cielo aperto questa notte nel cuore di Borgo Nuovo a Palermo. I piromani dei rifiuti tornano a farsi sentire in città creando dei danni ambientali incalcolabili. Dopo qualche giorno di apparente calma, le notti palermitane sono tornate tristemente ad “accendersi” con pericolosi fumi nauseabondi che mettono a rischio la salute dei residenti.

L’incendio

Le fiamme sono partite in via Filippo Paladini. Ad andare a fuoco una vera e propria discarica a cielo aperto che si era formata accanto ai cassonetti della spazzatura. Il rogo ha riguarda quindi non solo rifiuti urbani, come sacchetti di varia natura, ma anche mobilia, elettrodomestici e altro materiale di scarto abbandonato in strada. E i rischi per la salute diventano sempre di più dal momento che alcuni rifiuti che vanno a fuoco sprigionano la pericolosa diossina. Ancora una volta immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo tutto in sicurezza.

I roghi nei giorni scorsi

Qualche notte fa sono stati dati alle fiamme varie postazioni di cassonetti allo Zen. A fuoco rifiuti non solo all’interno dei contenitori ma anche a terra, accatastati da giorni e giorni di mancata raccolta. I pompieri hanno effettuato l’ultimo intervento in via Girardengo dopo una difficilissima notte. Altri roghi ancora si erano registrati in diverse vie del quartiere di San Filippo Neri.

La catena

Facendo ancora un passo indietro un’altra notte di fuochi a Palermo si verificò a cavallo tra il 30 e il 31 gennaio scorsi. Quella notte i pompieri sono dovuti intervenire in seguito alla segnalazione di un incendio di rifiuti in via Federico Orsi Ferrari. Lo scorso 27 gennaio si verificarono una serie di incendi a rifiuti per strada e cassonetti. Tanta paura anche per due famiglie che addirittura sono state costrette a lasciare la loro casa minacciata dalle alte lingue di fuoco. Il caso più preoccupante in via Perez per un incendio di rifiuti ingombranti all’angolo con via Armó. Due famiglie che vivono a pian terreno e primo piano sono state costrette a lasciare gli appartamenti a causa del fumo e delle fiamme. L’incendio è stato domato dagli stessi residenti e da una pattuglia di carabinieri di passaggio.