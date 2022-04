I residenti di piazza della Pace, a Borgovecchio, hanno trovato una sorpresa decisamente sgradita nell’uovo di Pasqua. Dopo alcune settimane di pausa infatti, si sono ripresentati gli allagamenti sulla sede stradale all’incrocio di via Archimede. Un fatto che la pioggia ha certamente aggravato ma non causato, visto che il problema in zona si verifica da circa cinque anni senza che si sia trovata una soluzione definitiva.

Nuovi allagamenti a Borgovecchio

Acqua che, inevitabilmente, finisce per mischiarsi con i rifiuti presenti a bordo strada e con il contenuto delle caditoie limitrofe. Ciò finsice per creare delle pozze d’acqua fetide e che emanano un odore decisamente sgradevole. Il tutto di fronte al centro comunale di raccolta di Rap e a poche decine di metri da due scuole. Presenza d’acqua nel sottosuolo che sta creando da mesi problemi anche ai lavori del collettore fognario. A causa delle piogge di ieri infatti, l’area di cantiere è nuovamente allagata.

La vicenda degli allagamenti a Borgovecchio

La risalita d’acqua di falda avvenuta negli ultimi anni non ha interessato solo il plesso abitativo di piazza della Pace, ma ha riguardato in passato anche altri immobili all’interno del quartiere di Borgovecchio. Fra questi, alcuni palazzi fra piazza Strazzeri, via Domenico Scinà, via Francesco Crispi e via Rosario Gerbasi. Alcuni condomini hanno perfino deciso di adire alle vie legali, chiedendo una perizia giurata da parte di un geologo. Da allora si sono susseguite una serie di promesse, culminate in interventi straordinari da parte di Amap. Nel frattempo, i residenti sono stati costretti ad attrezzarsi con delle pompe idrovore, al fine di drenare l’acqua dalle aree sotterranee dei propri palazzi.

Lavori in somma urgenza

Un fatto che, nei mesi scorsi, ha costretto i residenti di piazza della Pace a costituire un comitato di quartiere. Consesso di cittadini che ha tenuto diverse assemblee civiche ed ha avviato alcune manifestazioni di protesta. Un gruppo, quello composto dai cittadini di Borgovecchio, che si è più volte confrontato con le istituzioni per risolvere definitivamente il problema. In tal senso, va ricordato il sit-in organizzato sotto Palazzo delle Aquile nel mese di dicembre, dopo il quale vi è stato un incontro con i tecnici del Polo Tecnico e con l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Prestigiacomo.

Quest’ultima, nel mese di gennaio, ha disposto l’avvio degli interventi su Borgovecchio in somma urgenza. L’esponente della Giunta Orlando ha affidato l’incarico ad Amec, ditta che si sta occupando in zona dei lavori del collettore fognario e che sta riscontrando anch’essa notevoli problemi nel condurre gli scavi. Risalita d’acqua dal sottosuolo che ha condizionato le vite di chi vive il quartiere. Come rispecchia quanto successo mercoledì 19 gennaio, quando i volontari del Centro Sociale Anomalia hanno dovuto condurre le somministrazioni del vaccino anti-covid proprio a pochi passi dalla fetida pozza di piazza della Pace.