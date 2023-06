“Non so cosa sia accaduto in commissione Bilancio per il ddl collegato, ma c’è sempre l’aula per potere rimediare e per trovare le sintesi adeguate. Non siamo per l’assalto alla diligenza, né per incassare risultati che non siano condivisi. Ci auguriamo la giusta sinergia per andare avanti nel più breve tempo possibile”. Lo dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, parlando con i cronisti alla stazione Notarbartolo di Palermo prima della presentazione dei nuovi collegamenti ferroviari tra la città e l’aeroporto “Falcone-Borsellino”.

Clima dell’aula sereno

Il ddl è stato già incardinato a sala d’Ercole. “Il clima dell’aula sembra abbastanza sereno – ha aggiunto Galvagno -, ci

auguriamo che non ci siano opposizioni sterili ma costruttive. Sarà un testo condiviso. La stagione comunque non finirà con il

ddl collegato, ci saranno altri disegni di legge che potranno sostenere le istanze dei parlamentari”. Gli annunci di battaglia

delle opposizioni? “Giusto che facciano il loro lavoro, ma finora hanno avuto il merito di non avere fatto opposizione strumentale – ha concluso – Ci auguriamo un atteggiamento di responsabilità nell’interesse di tutti”.

“Manovra bis non sarà una passeggiata”

“Se il governo spera in una passeggiata, ha fatto male i suoi calcoli. In aula dovrà fare i conti con un’opposizione ferrea e agguerrita che non farà il minimo sconto su nulla”.

Lo affermano i capigruppo delle opposizioni all’Ars Antonio De Luca (M5S) e Michele Catanzaro (Pd) e Danilo Lo Giudice (coordinatore dei gruppi Sud chiama Nord e Sicilia Vera), in relazione alla manovra-bis,nata per rimediare all’ennesima impugnativa incassata dal governo e pronta sbarcare in aula dopo il via libera in commissione Bilancio alla presenza di soli rappresentanti della maggioranza.

“Non siamo assolutamente disposti- dicono le opposizioni- a fare da notaio che ratifica quanto deciso a colpi di maggioranza. Siamo qui per difendere gli interessi dei siciliani, non certo quelli di bottega di questo o quel deputato. Lo faremo con grandissima determinazione”.