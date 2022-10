La tragedia

È volato da circa 9 metri di altezza mentre stava rimuovendo alcune coperture di amianto. Una caduta che non gli ha dato scampo alcuno. L’uomo, originario di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, è moro in ospedale.

Ennesima morte bianca

Giovanni Salamone, operaio di 41 anni, ha perso la vita dopo essere stato vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro. L’uomo è deceduto è morto dopo un terribile infortunio sul lavoro avvenuto nel fine settimana nella sede della Società Telefonica Lombarda di via Achille Grandi, a Brescia. Aveva 41 anni e si era trasferito da tempo a Gallarate, in provincia di Varese.

Originario del Palermitano

L’uomo, che lascia moglie e un figlio, era nato e cresciuto a Belmonte Mezzagno. Secondo quanto ricostruito, stava lavorando alla rimozione di alcune coperture in amianto sul tetto della Società Telefonica Lombarda, quando per cause ancora in corso di accertamento la copertura in plexiglas ha ceduto. Una caduta che non gli ha dato scampo. I sanitari del 118, dopo averlo intubato, lo hanno trasferito in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, nel reparto di Rianimazione. Qui è sopravvissuto per poco più di 24 ore.

Indagine per omicidio colposo

Il 41enne gallaratese è morto dopo due giorni di agonia. La procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come da prassi. In corso di accertamento se tutte le misure previste dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro fossero state applicate al momento dell’incidente fatale.

Incidente sul lavoro al petrolchimico

Nelle scorse settimane un nuovo incidente sul lavoro, il secondo in pochi giorni, nel Petrolchimico di Siracusa. A denunciarlo era stato Marco Faranda, segretario generale Fismic Confsal di Siracusa e secondo la sua ricostruzione l’incidente si è verificato nell’area dell’azienda Versalis: a rimanere ferito un operaio della Sicimontaggi, azienda metalmeccanica che si occupa di manutenzione degli impianti. “Sembra che l’operaio stesse manovrando una piccola gru quando durante uno spostamento qualcosa gli è finito addosso. L’uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Siracusa in gravi condizioni” spiega Faranda. Come svelato dal sindacalista, il cantiere è stato posto sotto sequestro dalla Procura che sta coordinando le indagini dei carabinieri. Sarà l’Autorità giudiziaria a verificare che siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza ed accertare le responsabilità.