Brucia ancora la provincia di Palermo. Le fiamme sono molto alte nella zona del bosco di Casaboli nel monrealese e a Pioppo. Sono impegnati da questa mattina in canadair e gli elicotteri insieme a decine di squadre antincendio di vigili del fuoco, protezione civile e forestali. Interventi anche a Caccamo, Trabia, Roccapalumba e la zona d Carini.

Numerosi incendi si stanno propagando nelle ultime ore in diverse province della Sicilia. I Vigili del fuoco, la Protezione civile e il Corpo forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Canadair in azione anche a Carini, con interventi sul costone di Montagna Longa.

Critica la situazione nel Palermitano dove oltre a Castronovo ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei vigili del fuoco arrivate da Trapani e Messina impegnate a Trabia, Casteldaccia e a Villagrazia di Carini.

Da alcune contrade di Palermo si vedono alte coltri di fumo provenienti dalla campagna di Monreale. In provincia di Catania, a Belpasso e a Militello in Val di Catania si attende l’intervento dei mezzi aerei, i vigili del fuoco intanto sono a lavoro per impedire la propagazione delle fiamme. Ad Agrigento non è ancora stato domato l’incendio a Bivona e nel capoluogo fiamme nella zona di Parco Icari. Brucia anche la provincia di Siracusa, con interventi nella notte a Carlentini, Palazzolo Acreide e Noto. Nel messinese, spento il rogo fra Letojanni e Pagliara che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea.