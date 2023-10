La provincia di Palermo è la più colpita

Sono saliti a 25 gli incendi in corso in Sicilia. Con il vento di scirocco sono diversi i fronti in cui sono impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. In provincia di Palermo gli incendi sono adesso 8, a Catania 7, a Messina 6, ad Agrigento 3 e a Caltanissetta 1.

Nel palermitano le fiamme sono divampate a Petralia Sottana in contrada Calanchi, a Cefalù in contrada Vatalara e contrada Pizzo Sant’Angelo, a Godrano in contrada Cannitello a Monreale in contrada Miccini, a Ciminna, a Prizzi in contrada Filaga.

Gli incendi nel Catanese

Nel catanese a Maniace in contrada Pezzo, a Ragalna in contrada Piano Vetore, a Randazzo in cotrada Rocca Mandorla, a Biancavilla in contrada Menecucchitta, a Bronte in contrada Nave Soprano.

I roghi nel Messinese

I roghi sono divampati nel messinese nel capoluogo in contrada Ortoliuzzo, a San Fratello in contrada Vetrana, a San Piro Patti in contrada Sciardi, a Villafranca Tirrena a Calvaruso, a Gioiosa Marea. Nell’agrigentino a Casteltermini in contrada Viviano e nel nisseno a Niscemi in contrada Vituso.

Notte di fuoco in Sicilia, a Termini Imerese famiglie evacuate

Decine di incendi si sono registrati nella notte in Sicilia. Sono stati impegnati le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e dei volontari della protezione civile regionale. I maggiori roghi sono tutt’ora attivi a Termini Imerese, Cefalù e Villafranca Tirrenica. Interrotta A19 svincolo Trabia e A20 a Villafranca.

In particolare l’incendio di Termini Imerese di località Bragone e Trabia a contrada Giardinello è di vaste dimensioni. I vigili del fuoco hanno 5 squadre sul posto. Nel frattempo è stata riaperta la careggiata sulla autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Catania, tra i km 19.9 e 25.7, a Termini Imerese, chiusa a causa di un incendio. La chiusura aveva provocando la presenza di lunghe code. Al momento nella zona tra Cefalù, Termini Imerese e Trabia stanno operando 4 canadair.

Il comune di Termini Imerese da ieri è il più colpito, con molti punti fuoco in diverse zone. In contrada Bragone-Lignari i carabinieri e il sindaco, a scopo precauzionale, hanno fatto allontanare 8 famiglie. E’ in azione il canadair.

Famiglie evacuate, scuole chiuse

A causa del rischio scuole chiuse nei comuni del Palermitano che dalla serata di ieri bruciano in diverse aree della Sicilia. Un allarme che continua anche oggi quando è attesa una nuova escalation del caldo che aiuta gli incendiari nella loro voglia assurda di distruzione. Un allarme che preoccupa tanto che alcuni comuni come Trabia e Cefalù,Lascari Campofelice di Roccella hanno deciso proprio oggi di chiudere le scuole.