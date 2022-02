Decine le segnalazioni arrivate al 115

Un incendio è divampato nel pomeriggio lungo la strada che costeggia la A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo, all’altezza dello svincolo per Villabate. A bruciare è stato un grosso quantitativo di rifiuti e sterpaglie. Dall’area andata in fiamme si è alzata un’alta colonna di fumo nero, ben visibile anche a molta distanza, che ha invaso l’autostrada. Decine le segnalazioni arrivate al 115. Il traffico sulla A19 è stato pesantemente rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.