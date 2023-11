Kaoru Nakajima a Villa Niscemi

Prima il giro in centro storico e l’assaggio dei piatti tipici, oggi sarà il giorno del brunch a Villa Niscemi con il sindaco Roberto Lagalla. Continua il tour palermitano di Kaoru Nakajima, il magnate giapponese che ha scelto il capoluogo siciliano per festeggiare i suoi 73 anni. C’è grande attesa per il faccia a faccia con il primo cittadino, si ventila che potrebbe non essere solo un momento conviviale. Si parla di ipotetici investimenti per il miliardario che potrebbe allungare i suoi interessi in una terra che lui stesso dice di amare molto.

La tappa di oggi

Per l’appunto oggi è in programma il brunch a Villa Niscemi al quale Nakaijma è stato invitato dal sindaco Lagalla. Appare inevitabile che si parlerà di affari anche perché i numeri di questa visita del magnate giapponese sono da urlo. Una promozione per la città che intanto incassa il tutto esaurito nei sui alberghi. Per tre giorni e mezzo di festa il miliardario ha speso circa 300 mila euro in città.

Possibile interessamento

Si parla insistentemente di un possibile interessamento del miliardario per l’ex chimica dell’Arenella, oggi abbandonata e nel più totale degrado. Forse, però, potrebbe essere soltanto una suggestione. Infatti un collaboratore di Nakajima ha pubblicato sui social un video proprio su questo stabilimento. Da qui sono cominciate ad impazzare le più svariate ipotesi.

La tappa nei locali del centro

Una delle tappe gastronomiche di mister Nakajima è stata alla nota Osteria Ballarò. Il titolare ha postato alcune foto sui social sorridente a fianco del magnate. “Il fascino di Palermo – ha scritto -. Abbiamo avuto il grande onore di ospitare Kaoru Nakajima, che ha scelto Palermo per un evento che dà lustro alla nostra città. A lui, che si è speso in grandi complimenti per cucina e servizio, abbiamo fatto dono della frutta martorana, prodotta dai nostri pasticceri de La Martorana. Un caloroso benvenuto a lui ed a tutti i suoi ospiti. Palermo è ospitalità”.

Chi è Kaoru Nakajima

Socio fondatore di Amway, la piattaforma nata nel 1959 e poi divenuta una struttura di vendita anche on line dove si può acquistare di tutto in tutto il mondo, dai materassi alle pentole, Nakajima è un imprenditore conosciuto come il tycoon del mondo asiatico. Aveva scelto di festeggiare a Palermo i suoi 70 anni ma la pandemia glielo ha impedito ma non ha rinunciato alla sua visita d’elite.

