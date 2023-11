Il maltempo ieri ha scoperchiato tombini in diversi comuni della provincia. A Bagheria un uomo di 78 anni è caduto dentro un tombino che era stato scoperchiato dalla furia dell’acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta in provincia di Palermo. L’ uomo mentre stava percorrendo via Lanza di Trabia nei pressi di un panificio è finito dentro un pozzetto.

I soccorsi dai passanti

A soccorrerlo alcune persone della zona che con una una scala lo hanno tirato fuori. Sono i intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118. La zona è stata transennata e messa in sicurezza dagli agenti della polizia locale. L’uomo ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Gli allagamenti di ieri sera

Allagamenti si sono registrati ieri a Termini Imerese, Campofelice di Roccella, ma anche a Bagheria, Ficarazzi e Villabate. La statale 113 è stata sommersa dall’acqua. Diversi i disagi per gli automobilisti costretti a percorrere le strade completamente sommerse dall’acqua.

Disagi a Palermo con centri commerciali allagati e strade trasformate in fiumi a Mondello, a Partanna Mondello, via Messina Marine, piazza Indipendenza, via Ugo La Malfa.

Il ritorno alla normalità nella notte

E’ tornato alla normalità solo nella notte il deflusso del traffico veicolare nei sottopassi palermitani che ieri sera si erano allagati a causa di una breve ma intensa pioggia. Quattro i soccorsi alle persone le cui auto erano rimaste pericolosamente impantanate nelle zone dove si è verificato il maggior ristagnamento di acqua piovana. I vigili del fuoco sono riusciti poco dopo le 22 a mettere tutto in sicurezza.

Incubo sottopassi

A destare maggiori preoccupazioni in città sono stati i sottopassi nei pressi del Leroy Merlin e di via Ugo La Malfa. Proprio qui ci sarebbero stati i soccorsi alle auto rimaste impantanate, coperte da circa un metro di acqua nella parte più concava. Traffico rallentato che ha ricominciato a defluire dopo le 22 con normalità. Ad essere stato appurato che le griglie del deflusso di acqua piovana erano intasate di detriti e rifiuti di ogni genere.

