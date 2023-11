Tombini otturati da detriti e rifiuti

E’ tornato alla normalità il deflusso del traffico veicolare nei sottopassi palermitani che ieri sera si erano allagati a causa di una breve ma intensa pioggia. Quattro i soccorsi alle persone le cui auto erano rimaste pericolosamente impantanate nelle zone dove si è verificato il maggior ristagnamento di acqua piovana. I vigili del fuoco sono riusciti poco dopo le 22 a mettere tutto in sicurezza.

Tombini intasati

Ad essere risultati intasati i tombini che quindi non riuscivano più a garantire il deflusso dell’acqua piovana. Quel che lascia perplessi è il fatto che appena 10 minuti di pioggia sono bastati per mandare in tilt i sistemi di drenaggio di alcune zone di Palermo. Sono state diverse le segnalazioni di allagamenti nelle aree periferiche del capoluogo siciliano. Fatto che ha paralizzato il traffico di buona parte della città, in particolare di viale Regione Siciliana. Ma anche in viale Venere nella borgata marinara di Mondello ed a Partanna Mondello.

Incubo sottopassi

A destare maggiori preoccupazioni sono stati i sottopassi nei pressi del Leroy Merlin e di via Ugo La Malfa. Proprio qui ci sarebbero stati i soccorsi alle auto rimaste impantanate, coperte da circa un metro di acqua nella parte più concava. Traffico rallentato che ha ricominciato a defluire dopo le 22 con normalità. Ad essere stato appurato che le griglie del deflusso di acqua piovana erano intasate di detriti e rifiuti di ogni genere.

Le situazioni più critiche

La situazione più difficile proprio in via Ugo La Malfa, sulla carreggiata in direzione di viale Michelangelo. L’acqua ha infatti occupato buona parte della sede stradale, creando allagamenti in zona. Come risultato, la corsia centrale di viale Regione Siciliana è stata paralizzata dal traffico. Fiume d’acqua anche in via San Lorenzo, nel cuore della VI Circoscrizione. A causa della pioggia la strada è stata immediatamente invasa da un letto di pioggia mista alla spazzatura presente sulla strada. Non è andata meglio nemmeno all’interno del quartiere Zen. In particolare si sono verificati allagamenti nelle vie Primo Carnera e Patti e nella zona di cortile Trapani.

















