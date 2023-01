l'iniziativa il 19 gennaio a palermo

Giovedì prossimo, 19 gennaio, giornata nella quale il giudice Paolo Borsellino avrebbe compiuto 83 anni, il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, in collaborazione con l’Istituto Penale per i Minorenni di Palermo, organizza l’evento “Buon compleanno Paolo!”.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa intende contribuire al reinserimento sociale dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e si muove nell’ottica della promozione di crescita della consapevolezza civica e di potenzialità personali, in un contesto di attività anche ludiche, fatte di regole e processi di socializzazione.

Il torneo di calcio a 5

Alle 14.30 si svolgerà il Quarto Torneo Calcio a 5 intitolato a “Paolo e Rita Borsellino”. Un quadrangolare di calcio fra l’Arma dei Carabinieri, l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) della Questura di Palermo e il Liceo Statale “G.A. De Cosmi” di Palermo e sarà regolamentato dall’arbitro della Federazione Giorgio Masi. A inaugurare il calcio di inizio Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli e del Palermo, oggi allenatore in Eccellenza.

Momento di confronto, le storie di Salvo Piparo e il taglio della torta

Alle 17.30, presso il teatro dell’Istituto, uno spazio dedicato alla riflessione e al confronto sui significati della giornata, seguito dall’intervento artistico del cuntastorie palermitano Salvo Piparo. La giornata si concluderà con il tradizionale taglio della torta, preparata dal maestro pasticcere Mario La Duca e momenti di socialità fra i partecipanti.

Per la buona riuscita dell’evento hanno partecipato la trattoria La Tavernaccia, il negozio di giocattoli Effemodel, l’Osteria Ballarò di Palermo e la squadra del Palermo Calcio a 5.

Ingresso consentito solo agli autorizzati.

Il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino plaude all’arresto di Messina Denaro

Del centro studi Paolo e Rita Borsellino è presidente Vittorio Teresi che commenta l’arresto di Matteo Messina Denaro con una nota pubblicata sul sito internet del Centro: “Il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino plaude per l’arresto di Matteo Messina Denaro e si stringe con convinta gratitudine alla Procura della Repubblica di Palermo ed all’Arma dei Carabinieri per questo straordinario risultato.

Da oggi la mafia è più debole e quindi più aggredibile e sarà più facile assestarle quei colpi definitivi per sconfiggerla definitivamente.

Da oggi le famiglie delle vittime della mafia possono guardare con maggiore ottimismo al futuro e contare sulla affermazione della giustizia e della verità su tutte le stragi ed i delitti eccellenti che hanno insanguinato il nostro paese ed alle cui vittime dedichiamo questo nostro momento di riconoscenza”.