le precisazioni del comune, ecco a chi spettano

Scade il prossimo 8 maggio, per i non residenti comunque dimoranti a Palermo, il termine per presentare al Comune di Palermo l’accesso al beneficio dei buoni spesa per aiuto alimentare in questa fase emergenziale legata al Covid-19.

Possono presentare richiesta mediante autocertificazione del possesso dei requisiti (un solo componente per nucleo familiare), in particolare, residenti non certificabili o residenti in altre città e bloccati a Palermo, purché non abbiano ottenuto né abbiano in corso istanza presso altro comune, e stranieri. Le domande presentate da più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare saranno rigettate.

La richiesta può essere presentata mediante compilazione delle informazioni richieste a partire dalla pagina del sito istituzionale della Protezione Civile del Comune di Palermo che si trova al seguente link: https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-centrale-unica-aiuti.php

Per i residenti a Palermo, una volta terminata la fase di verifica delle 48 mila domande già ricevute, sarà aperta una nuova fase di iscrizione per l’accesso ai benefici previsti dalla Finanziaria regionale, in attesa di pubblicazione.

Come già detto, le domande pervenute al Comune di Palermo, da parte dei residenti, sono state ben 48mila.

Una cifra che da sola lascia intendere quanto diffuso e rilevante sia divenuto il disagio sociale in città.

Tantissime infatti le persone che a causa della perdita del lavoro, o dello stop alla propria attività, chiedono aiuto al Comune perché hanno difficoltà anche a fare la spesa e ad affrontare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità. Il Comune è attualmente impegnato in controlli capillari ed attentissimi per concedere il beneficio soltanto a chi ne ha realmente bisogno.

I buoni vengono ricevuti direttamente sullo smarphone dal beneficiario o, per chi non disponga di un telefono abilitato all’uso dell’apposita app, attraverso una tessera elettronica. In entrambi i casi i buoni vengono erogati con cadenza settimanale ed il beneficio, in questa fase, è concesso per quattro settimane totali. Con l’arrivo dei fondi regionali si potrà decidere se ampliare il beneficio.

L’accredito sulla carta elettronica o sulla app verrà fatto in automatico al principio di ogni settimana.