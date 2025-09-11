Un buttafuori in servizio alla discoteca Quetzal si era presentato la notte tra sabato e domenica all’ospedale di Partinico con una ferita alla spalla provocata da un colpo di bottiglia.

Il vigilate era intervenuto per sedare una rissa tra una ventina di giovani nel parcheggio del locale. L’uomo durante la rissa era stato colpito.

I carabinieri erano stati avvisati dei tafferugli scoppiati davanti al locale, ma una volta arrivati in zona non avevano trovato nessuno.

Successivamente si sono recati in ospedale e hanno trovato l’impiegato della discoteca ferito che ha raccontato quanto successo e il colpo di bottiglia ricevuto che ha provocato la ferita che è stata suturata dai medici del pronto soccorso.