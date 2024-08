Ieri, intorno alle ore 11:40, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un soccorso ad una turista nell’isola di Vulcano dell’arcipelago delle Eolie.

La squadra dei vigili del fuoco dislocata a Vulcano, per la campagna Antincendi boschivi (AIB), è intervenuta, su segnalazione dei Carabinieri della locale Stazione, per soccorrere questa escursionista di nazionalità svizzera di circa sessanta anni di età, scivolata mentre percorreva il sentiero che conduce al cratere. In seguito all’incidente, l’infortunata ha riportato una probabile frattura alla spalla. Il personale devi vigili del fuoco ha trasportato a valle la turista, con l’ausilio di barella spinale e dispositivi di immobilizzazione, affidandola alle cure del 118.

Il precedente salvataggio nel Messinese

Un turista straniero cade in una zona impervia del messinese e viene salvato da soccorso alpino e vigili del fuoco. Con il figlio stava scalando un’area delle montagne di Stromboli ma ha perso l’equilibrio ed è caduto finendo in una zona impervia. Carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco lo hanno soccorso e sono riusciti a tirarlo fuori nonostante le difficoltà operative per via delle difficoltà di accessibilità della zona.

L’allarme lanciato dai carabinieri

L’allarme è scattato da parte dei carabinieri di Stromboli che hanno allertato il Sass, soccorso alpino e speleologico siciliano. Sono loro i primi ad essere intervenuti per il recupero di un turista straniero, infortunatosi a causa di una caduta all’interno di un impervio canalone dell’isola, nella zona di Vallonazzo. Uno dei soccorritori del soccorso alpino, già presente a Stromboli, ha rapidamente raggiunto l’infortunato per prestare i primi soccorsi e valutare lo scenario d’intervento.

Le ferite

L’escursionista, a seguito della rovinosa caduta, presentava traumi alla spalla e al torace, mentre risultava in buone condizioni di salute, sebbene provato, il figlio che era insieme a lui. Nel frattempo, da Catania si è alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco che ha raggiunto la zona. In collaborazione con i tecnici del Sass sul posto, il turista è stato recuperato attraverso una operazione al verricello per il trasporto all’ospedale di Messina. Allertati come da protocollo i militari del Sagf della guardia di finanza.

