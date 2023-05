Nessuno è rimasto ferito

Pre-partita movimentato nei pressi della Unipol Arena per i tifosi del Palermo. Un fitto lancio di pietre e fumogeni ha accolto l’arrivo supporter rosanero allo stadio di Cagliari nel derby delle Isole per il campionato di serie B.

Il pullman che trasportava il gruppo di tifosi ospiti è stato raggiunto e danneggiato dal lancio di pietre. Tutto è avvenuto all’improvviso, un paio d’ore prima del fischio d’inizio. Un gruppo di ultras del Cagliari ha atteso l’arrivo dei supporter siciliani, per poi lanciare pietre e fumogeni, poi sono fuggiti. Nessuno è rimasto ferito. I tifosi del Palermo sono regolarmente entrati alla Domus, dove hanno subito intonato cori contro il Cagliari.

Ultima trasferta per il Palermo

Ultima trasferta del campionato di serie B, penultima giornata, per il Palermo che a Cagliari si gioca una buona possibilità di qualificazione ai play off promozione. I rosanero cercano gloria in un campo difficile e con una formazione ostica che in casa complessivamente ha raccolto 10 vittorie, 6 pareggi e due sole sconfitte.

Di fronte i padroni di casa allenati da Claudio Ranieri ed i siciliani guidati da Eugenio Corini.

Il Palermo ha l’obbligo di non perdere per continuare a sperare concretamente di rientrare tra le prime otto e disputare così gli spareggi promozione. I padroni di casa, invece, cercano i tre punti per mettere pressione al Sudtirol ed attaccare il quarto posto.

C’è entusiasmo tra i rosanero che, dopo il 2-1 della settimana scorsa in casa con la Spal, hanno trovato la settima spezzando un digiuno di vittorie che mancava dal 17 marzo col Modena. Il successo lontano dal Barbera, però, manca da 3 mesi e mezzo, ovvero dal 29 gennaio scorso quando Brunori e compagni si imposero 2-1 ad Ascoli.

A Cagliari Brunori non gioca. Il capitano rosanero e bomber, con 16 reti firmate, è squalificato. Tornerà per l’ultima di campionato in casa col Brescia. Tuttavia il numero 9 ha accompagnato la squadra per questa delicata trasferta.

C’è anche un precedente interessante che gli appassionati i fede palermitana vedono con tanta speranza: l’unica volta che Brunori è mancato, il Palermo ha vinto in goleada segnando 5 reti al Modena. Cabala e proporzioni a parte, gli appassionati sperano in un’impresa esterna.