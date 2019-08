Nella tenuta di Donnafugata il 10 agosto

L’opera dei pupi siciliani nel vigneto di Contessa Entellina e l’avvio della vendemmia notturna dello Chardonnay: il 10 agosto sara’ la notte ‘calici di stelle’, appuntamento estivo promosso dal movimento turismo del vino.

Quella del 2019 sara’ la 22esima edizione che si tiene presso la Tenuta di Donnafugata: una serata dedicata a chi ama i vini e la

Sicilia, e che quest’anno sara’ animata dalla magia dell‘Opera dei Pupi.

Ancora una volta all’insegna del rapporto tra arte e vino, il pubblico di ‘calici di stelle’ quest’anno sara’ affascinato dalla compagnia dei fratelli Napoli, una delle piu’ importanti dinastie dell’Opera dei Pupi.

“Abbiamo chiesto ai fratelli Napoli – dichiara Jose’ Rallo di Donnafugata – di mettere in scena due personaggi femminili, di grande carattere, che richiamassero la personalita’ di altrettanti vini dell’azienda. I winelovers brinderanno cosi’ al chiaro di luna, seguendo le gesta di Angelica in abbinamento alla degustazione dello Chardonnay La Fuga e quelle di Bradamante sul rosso Floramundi, Cersasuolo di Vittoria. Calici

di Stelle sara’ anche l’occasione per parlare dell’andamento dell’annata.

“Ad oggi si registra un lieve ritardo sulla maturazione – afferma Antonio Rallo di Donnafugata – con una produzione inferiore in quantita’ ma di ottima qualita’; il 7 agosto abbiamo iniziato la vendemmia dello Chardonnay per la base spumante; inoltre, sta giungendo a perfetta maturazione lo Chardonnay di Contrada Duchessa a Contessa Entellina, in poco piu’ di un ettaro di vigneto, prevediamo che il 10 di agosto sara’ vendemmiato in notturna, per preservarne al meglio il corredo aromatico”.