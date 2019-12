Un incontro tra Confesercenti Palermo e Rap per confermare la collaborazione tra la società e l’associazione e informare tutti gli iscritti sulle variazioni del calendario della raccolta non domestica. Presenti, insieme a Roberto Li Causi, neo direttore di Rap, Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo; Massimiliano Mangano, vice presidente vicario e responsabile dell’Area Commercio; Marco Mineo, responsabile di Assohotel e Alessandro Cilano, presidente Fiba Confesercenti.

“E’ stata una occasione per ribadire la sinergia con la Rap – dice Francesca Costa – e mettere in evidenza le criticità che alcune categorie si trovano ad affrontare. Già in passato, chi lavora nel settore turistico-alberghiero aveva incontrato l’amministratore unico, Giuseppe Norata, per chiedere orari certi per la raccolta e proporre l’entrata in azione di mezzi ad hoc per le strutture ricettive e i ristoranti, specie durante l’alta stagione. Anche in questo caso, ringraziamo il direttore Li Causi per la sua disponibilità nell’accogliere le nostre richieste e andare incontro alle esigenze degli associati”.