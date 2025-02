Palermo brilla ai campionati della cucina italiana. Un successo straordinario per l’associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo che ha conquistato numerosi riconoscimenti durante la competizione svoltasi a Rimini dal 16 al 18 febbraio all’interno dell’evento Beer& Food attraction. Tra i più importanti successi, spiccano l’oro assegnato al Culinary team Palermo, che ha ricevuto anche il premio della critica gastronomica, e la medaglia d’oro nella categoria “Street Food” per il traditional food Palermo. Oro anche per gli studenti dell’Ipsseoa Pietro Piazza, vincitori del contest Ragazzi Speciali, un’iniziativa dedicata all’inclusione.

Un traguardo importante – commenta il Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo -. Si tratta del primo oro del Culinary team Palermo dall’inizio della mia presidenza. Un vanto maggiore perché incorniciato in un anno, il 2025, in cui la Sicilia è “Regione della gastronomia europea” . Le ricette proposte rispecchiano la complessità e la varietà della cucina palermitana che pone le sue basi nella storica cucina tradizionale senza trascurare lo sguardo alla sostenibilità”.









I piatti premiati

Il Culinary Team Palermo ha conquistato i giudici con un menù ispirato alla cucina siciliana. Tra le proposte, spiccava l’Amouse Bouche “A Cuonca”, un Taco di Ricciola con caponata in bianco e soffice di ricciola. Il primo piatto, intitolato Di terra e di mare, consisteva in spaghetti con fumetto ristretto e bisque di gambero rosso, arricchiti da calamaro, gambero e coda di rospo, robiola di capra, bieta saltata e muddica atturrata. Il secondo, Elegante con gusto, proponeva filetto di vitello con croccante allo zafferano e speck, accompagnato da crocchetta di vitello affumicata, brioche farcita al ragù di funghi, indivia e carciofo. Il dessert Strawberries Fields and Chocolate chiudeva il menù con una mousse alla fragola, ganache montata al cioccolato e gelato al mango siciliano, accompagnato da crumble di frutta secca e salsa alle pere.

Il team Traditional Food Palermo ha invece presentato un’interpretazione raffinata della rosticceria palermitana, proponendo una versione innovativa della classica rizzuola.

I giovani talenti

Oltre ai riconoscimenti di squadra, diversi premi sono stati assegnati ai singoli partecipanti. Nel contest Ragazzi Speciali, lo chef Rosario Picone e la docente Rosalia Pagano hanno accompagnato gli studenti Pietro Spataro e Ciro Albanese alla vittoria dell’oro. Nella competizione Cucina Calda Junior, Hassibi Yassine e Gabriele D’Aquila hanno ottenuto la medaglia di bronzo, seguiti dalla chef Giovanna Panaccione, anch’essa bronzo nella categoria Cucina Vegan. Infine, il titolo di Aspirante Chef Migliore Allievo d’Istituto Alberghiero Nazionale è andato a Stefano Cardillo, premiato con il bronzo.

Anche lo chef Antonio Bonomo, team manager del Culinary Team Palermo, ha celebrato il risultato: “Siamo felici di questo incredibile traguardo. È stato il frutto di un grande lavoro di squadra, che ha richiesto impegno e passione. Un ringraziamento speciale va a tutti i membri del team per la dedizione e la collaborazione”.

Infine, il Dirigente scolastico dell’Ipsseoa Pietro Piazza, Vito Pecoraro, ha elogiato il successo degli studenti: “Partecipare ai Campionati di Cucina è stata un’esperienza unica per i nostri ragazzi. Questo progetto nasce con l’intento di promuovere l’inclusione e dimostrare come la passione per la cucina possa abbattere le barriere”