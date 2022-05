Al Palermo Youth Centre di Villa Trabia

“Un impegno da realizzare entro i primi cento giorni di governo della città”. Lo firmeranno i candidati a sindaco di Palermo al Palermo Youth Centre di Villa Trabia. I candidati a vestire la fascia tricolore parteciperanno a un confronto verso le elezioni comunali di Palermo del 12 giugno prossimo.

I candidati che partecipano al confronto

Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lo Monte e Francesco Miceli i candidati che hanno aderito all’iniziativa e che hanno fatto sapere che vi parteciperanno. Lo organizza l’associazione “Elettori per una partecipazione democratica”.

L’iniziativa a Villa Trabia

L’iniziativa è in programma per domenica 22 Maggio alle 9,30 presso il Palermo Youth Centre di Villa Trabia con ingresso da via Marchese Ugo. “Voi fate le domande, loro rispondono”, si legge in una nota degli organizzatori. Coordinerà il dibattito Giovanni Pepi, già direttore del Giornale di Sicilia. Introdurrà Elio Sanfilippo. Come detto, nel corso dell’incontro si chiederà ai candidati di sottoscrivere un impegno da realizzare entro i primi cento giorni di governo.

I cittadini partecipino alla vita politica

“La partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni che li riguardano. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle liste per l’elezioni a sindaco della città metropolitana. I candidati sono sei e domenica alle 9,30 a Villa Trabia risponderanno alle vostre domande, è importante che i cittadini abbiano la possibilità di partecipare alla vita sociale e politica”.