Bene le scuole non statali

Arriva la consueta classifica di Eduscopio, che ordina le scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.

I migliori licei classici secondo Eduscopio

A Palermo tra le prime ci sono l’Umberto e poi il Garibaldi, segue il Vittorio Emanuele II. Sono le tre migliori scuole pubbliche nella lista stilata da Eduscopio per la Fondazione Agnelli delle superiori limitatamente ai licei classici. Tra le altre scuole di Palermo spunta anche il Gonzaga, scuola non pubblica. In quinta posizione si piazza il Meli.

La lista dei Licei scientifici che danno più opportunità

Tra i Licei scientifici che aprono meglio le porte al lavoro e all’università ci sono nell’ordine Cannizzaro, l’Einstein e il Croce. Primeggia anche il Don Bosco Ranchibile, tra le scuole non statali.

Le classifiche dei linguistici, artistici e degli indirizzi tecnici

Secondo la classifica Eduscopio, per quanto riguarda le scuole d’indirizzo linguistico a Palermo in testa si piazza il De Cosmi, poi il Cassarà e il Danilo Dolci, con il Regina Margherita al quarto posto. Il Catalano è in vetta invece alla classifica che riguarda il liceo artistico. Per le scuole d’indirizzo tecnico-economico in testa c’è il Marco Polo seguito da Rutelli e Pareto. Ecco invece la classifica delle scuole d’indirizzo tecnico-tecnologico: comanda il Vittorio Emanuele III, poi Volta, Parlatore, Majorana. Solo settimo il Duca degli Abruzzi.

Il criterio del rendimento degli studenti al primo anno di università

L’Istituto di ricerca ha vagliato migliaia di scuole e ascoltato un numero enormi di studenti per capire quali siano gli istituti che preparano meglio dopo il diploma agli studi universitari o al mondo del lavoro e aiutare così studenti e genitori in questa difficile scelta. Gli esperti della Fondazione Agnelli hanno scelto di valutare le scuole in base a un criterio “esterno” alle scuole stesse, ovvero al rendimento dei diplomati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti) per tutti gli indirizzi di scuola superiore e anche in base al tasso di occupazione e alla coerenza fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e i professionali.

La guida all’orientamento degli studenti

Il portale – nato nel 2014 e gratuito – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 11,6 milioni di pagine consultate. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.