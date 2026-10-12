Settimana di grandi cantieri e disagi per gli automobilisti in Sicilia a partire da oggi lunedì 12 ottobre 2026. Anas e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) hanno dato il via a un massiccio piano di interventi che prevede la chiusura notturna di interi tratti delle autostrade A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo e A29 dir Alcamo-Trapani, oltre a nuove restrizioni sulle strade statali SS 120, SS 114 e SS 192. Un’operazione di monitoraggio e sicurezza a lungo raggio che costringerà i conducenti a percorrere itinerari alternativi.

Autostrada A19 Palermo-Catania: stop totale tra Caltanissetta ed Enna

Il provvedimento più impattante riguarda l’autostrada A19, dove Anas ha programmato ispezioni approfondite in diverse gallerie.

Notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre (ore 22:00 – 6:00): Chiusura totale in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna (dal km 103,500 al km 119,700). Sotto la lente dei tecnici ci saranno le gallerie San Nicola, Cappuccini, Scaldaferro, Fortolese e Misericordia. I percorsi alternativi: Chi viaggia verso Catania dovrà uscire a Caltanissetta e percorrere le statali SS 640, SS 626, SS 122 e SS 117 bis, per poi rientrare a Enna. Percorso inverso per i veicoli diretti a Palermo.

Chiusura totale in entrambe le direzioni tra gli svincoli di (dal km 103,500 al km 119,700). Sotto la lente dei tecnici ci saranno le gallerie San Nicola, Cappuccini, Scaldaferro, Fortolese e Misericordia. Martedì 13 ottobre (giorno): Restringimenti di carreggiata in direzione Palermo presso le gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II, Ventimiglia (tarda mattinata/primo pomeriggio) e Capraria (pomeriggio). Si viaggerà su una sola corsia con limite a 60 km/h e distanza minima obbligatoria di 200 metri.

Restringimenti di carreggiata in direzione Palermo presso le gallerie Termini, Cameccia I, Cameccia II, Ventimiglia (tarda mattinata/primo pomeriggio) e Capraria (pomeriggio). Si viaggerà su una sola corsia con limite a e distanza minima obbligatoria di 200 metri. Notte tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre (ore 22:00 – 6:00): Chiusura della carreggiata in direzione Catania tra Trabia e Termini Imerese. Uscita obbligatoria a Trabia, prosecuzione sulla SS 113 e rientro in autostrada a Termini Imerese.

Autostrade A29 e A29 dir: controlli nel Trapanese e nel Palermitano

Le verifiche si sposteranno poi sul versante occidentale dell’isola nella giornata di mercoledì 14 ottobre:

Autostrada A29 (ore 15:00 – 17:00): Restringimento di carreggiata in direzione Palermo all’altezza della galleria Scalette . Chiusa la corsia di marcia, transito consentito con limite a 60 km/h e divieto di sorpasso.

Restringimento di carreggiata in direzione Palermo all’altezza della galleria . Chiusa la corsia di marcia, transito consentito con limite a 60 km/h e divieto di sorpasso. Autostrada A29 dir Alcamo-Trapani (ore 18:00 – 20:00): Controlli nella galleria Fumosa con chiusura della corsia di marcia in direzione Alcamo.

Controlli nella galleria con chiusura della corsia di marcia in direzione Alcamo. Notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre (ore 22:00 – 6:00): Chiusura totale della carreggiata in direzione Trapani tra gli svincoli di Fulgatore e Dattilo . Il percorso alternativo: Anas consiglia l’uscita anticipata allo svincolo di Alcamo Ovest, la prosecuzione sulla SS 733 e sulla SS 113 in direzione Trapani, attraversando la viabilità urbana (via Libertà, via Garibaldi, via Gencheria) con rientro a Dattilo.

Chiusura totale della carreggiata in direzione Trapani tra gli svincoli di .

Statale 192 “Della Valle del Dittaino”: cantiere lungo fino a dicembre

Novità importanti riguardano anche la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, dove sono già in corso i lavori di consolidamento e restauro conservativo del cavalcavia situato al km 43,558.

Per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza, è attivo un restringimento nel tratto compreso tra il km 43,515 e il km 43,650. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alle ore 17:00 del 1° dicembre 2026:

La circolazione: Il traffico è regolato a senso unico alternato mediante impianto semaforico.

Il traffico è regolato a mediante impianto semaforico. I limiti: Scatta il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h e il divieto assoluto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza.

Statale 120: a Fiumefreddo di Sicilia blocco notturno per i treni

Spostandosi nel comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), per consentire a Rfi l’esecuzione di lavori urgenti al passaggio a livello di via Regina del Cielo, la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” rimarrà chiusa di notte tra il km 215,110 e il km 215,150 secondo questo calendario:

Dal 12 al 18 ottobre: stop dalle ore 23:00 alle 5:00 del giorno successivo.

stop dalle ore 23:00 alle 5:00 del giorno successivo. Tra il 18 e il 19 ottobre: blocco dalle ore 23:00 alle 6:30 del mattino successivo.

blocco dalle ore 23:00 alle 6:30 del mattino successivo. Dal 19 al 22 ottobre: chiusura dalle ore 23:00 alle 5:00 del giorno successivo.

Il traffico viene deviato sulle strade limitrofe con l’assistenza sul posto dei movieri dell’impresa incaricata.

Messina: nuovo limite di peso sui ponti Mili e Galati

Infine, sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” a Messina, Anas ha uniformato le misure di sicurezza per i mezzi pesanti. In seguito alle ispezioni strutturali, anche sul ponte Mili è stato introdotto il limite di carico fissato a 26 tonnellate, pareggiando la restrizione già attiva sul vicino ponte Galati.

Anas ha fatto sapere che è già pronto il piano di consolidamento per il ponte Galati (tramite un accordo quadro imminente), mentre sono in corso i tavoli tecnici per definire gli interventi sul ponte Mili.