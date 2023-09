Prosegue fino al 30 settembre il percorso artistico e sensoriale

Prosegue fino al prossimo 30 settembre la mostra collettiva artistica nella splendida e suggestiva cornice dei saloni delle cantine Duca Di Salaparuta. Inaugurata lo scorso giovedì 7 settembre, cinque gli artisti che hanno aderito all’iniziativa artistica promossa dalle cantine del Duca di Salaparuta nell’ambito della rassegna “L’Arte…perBacco”. Si tratta un percorso sensoriale tra le arti visive e il gusto vinicolo.

Gli artisti e il loro percorso

Tra gli artisti figura Eugenia Affronti con i paladini siciliani rivisti in chiave ironica o satirica. C’è poi Pippo Buscemi, legato ai topics del paesaggio naturale siciliano con Nino Gambino e le sue complesse linee policrome intarsiate. Figurano inoltre Cristina Patti con il suo stile pittorico che raffigura donne oniriche e le loro voluttà, e Nino Sancarlo, con i suoi lavori che si ispirano ai ricchi e rutilanti colori di una Sicilia generosa. Per l’occasione, Nino Sancarlo ha anche dedicato un grande dipinto a donna Franca Florio, uno dei brand delle cantine. L’esposizione, il cui accesso è gratuito, è visitabile ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il sabato, solo nella fascia antimeridiana, dalle 9 alle 13.

Dove si trovano le cantine

Le Cantine Duca di Salaparuta si trovano in via Nazionale, sulla strada statale 113 di Casteldaccia. Partecipano al contempo alla manifestazione de “Le vie dei Tesori”, durante i fine settimana di settembre e ottobre, solo dietro prenotazione allo 091/945252 oppure tramite email visitaduca@duca.it. Un’iniziativa alla quale ogni anno appassionati e semplici degustatori dell’arte vitivinicola accedono per scoprire i più moderni sistemi di vinificazione a affinamento. Dalle bottaie di un’azienda nata nel 1824 e che fino ai nostri giorni mette a tavola un prodotto di qualità e largamente apprezzato. Con il rispetto per il territorio e nel quale il rigore della tradizione, ormai quasi da due secoli, assicura la naturalità di ogni calice.

Like this: Like Loading...