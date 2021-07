Caos giustizia, protesta al tribunale di Palermo: ‘no’ spostamento uffici giudiziari

06/07/2021

Questa mattina nutrito sit-in di protesta nello spazio antistante il nuovo palazzo di giustizia, in via Pagano a Palermo, per manifestare contro il trasferimento della sezione lavoro, esecuzioni civili e dell’Unep (corte d’appello) dal palazzo ‘ex Eas’ ai locali di via Orsini (ex Riscossione Sicilia). Ad organizzare la mobilitazione il Coa di Palermo, il consiglio dell’ordine degli avvocati, che nei giorni scorsi aveva deliberato di organizzare questa manifestazione perché convinto degli imminenti disagi che si verrebbero a creare. Il presidente del Coa: «Prevedibile caos» «Lo scenario che si prospetta – ha commentato il presidente del Coa, Antonello Armetta – è quello di centinaia di persone che quotidianamente saranno costrette a fare da spola tra punto opposti di Palermo con conseguenze facilmente prevedibili: caos delle udienze determinato da concomitanti impegni presso la cittadella giudiziaria, una città ancora più congestionata e soprattutto disagi per tutti gli avvocati e tutti gli operatori e utenti del sistema giustizia». L’adesione è stata massiccia In tanti questa mattina hanno preso parte alla protesta. Un fronte unico da parte degli avvocati che sposano la tesi del consiglio dell’ordine sui disservizi che si verrebbero a verificare.

