Due nuovi ingressi al municipio di Capaci

Al Comune di Capaci si torna ad assumere, così come sta accadendo in diversi altri Comuni della provincia Palermitana. In questi giorni sono stati formalizzati due nuovi contratti, uno a tempo indeterminato che va a rimpolpare il comando di polizia municipale e l’altro invece a tempo determinato che rinforza la squadra di funzionari tecnici. Su entrambi i fronti i rinforzi erano assolutamente necessari.

L’assunzione alla polizia municipale

A seguito di procedura di mobilità, il Comune di Capaci a partire dal prossimo 1 agosto potrà avvalersi di un’altra unità che presterà servizio a tempo indeterminato ed a 36 ore settimanali come agente presso l’area III, Polizia municipale. Si tratta di Valeria Billeci (nella foto), proveniente dal piccolo Comune della provincia di Varese, Vizzolo Ticino: “Potrà mettere al servizio della cittadinanza la sua esperienza e la sua professionalità – afferma il sindaco Pietro Puccio – in un settore nevralgico dell’attività amministrativa dell’ente, che è sottodimensionato e carente di operatori. Un valido aiuto per il corpo di polizia municipale, che svolge i propri compiti di istituto con impegno e sacrificio e che nel periodo estivo è sottoposto ad un carico di lavoro ancora più stressante ed impegnativo”.

Altra assunzione grazie ai fondi del Pnrr

Con i fondi del Pnrr il municipio di Capaci ha avuto l’opportunità per la stipula di un contratto triennale per l’assunzione di un ingegnere, che ha già preso servizio. Anche in questo caso si tratta di una donna, una giovane professionista, l’ingegnere Laura Merenghini: “Con la presa di servizio di questi due nuovi impiegati – conclude Puccio -, il nostro Comune si tinge ancor più di rosa”.

Nella vicina Carini un ufficio dedicato al Pnrr

Da considerare che questa assunzione tramite fondi del Pnrr potrà essere sfruttata da tanti altri Comuni. Nella vicina Carini, ad esempio, per gestire specificatamente i fondi del Pnrr è nato in seno al Comune una nuova struttura burocratica all’interno dell’organigramma che compone l’ente locale. Ad essere stata istituita la Ripartizione X che si andrà ad occupare dell’ambito della cosiddetta rigenerazione urbana, quindi tutto quel che concerne l’ondata di finanziamenti collegati al Pnrr per cui Carini si è già candidata con diversi progetti.