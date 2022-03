chiedono risposte all'amministrazione comunale

A due passi dal percorso Unesco proclamato ormai da oltre un lustro (era il 2015) e che ha visto inserito il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina nel riconoscimento del patrimonio dell’Umanità, appena dopo Piazza Indipendenza, la via Cappuccini (che porta dritta all’omonimo Cimitero e alle famose Catacombe), i residenti della via si costituiscono in un’Associazione Civica.

Disagi e disservizi per i residenti

Ciò allo scopo di “interloquire e sollecitare l’Amministrazione comunale, gli enti e le autorità preposte ad affrontare le annose questioni e i connessi disservizi che attanagliano i residenti” esordisce Vincenzo Scurti, presidente dell’Associazione e anch’egli testimone dei disagi quotidiani che interessano tristemente questa via della città.

L’intendimento è naturalmente quello di rimuovere gli ostacoli ai residenti per “migliorarne la qualità della vita, affrontando in particolare le problematiche urbane inerenti i servizi di fognature, viabilità, rifiuti, sicurezza e decoro urbano”.

Gli allagamenti

Tra i principali disagi lamentati dai residenti, il più irrisolto riguarda i ripetuti allagamenti della via Cappuccini, anche in occasione di temporali e rovesci di modesta entità. “Il problema è dovuto all’inadeguatezza del sistema fognario, per insufficienza delle sezioni di trasporto – prosegue Scurti – infatti, l’acqua che si riversa sulla via Cappuccini proviene, per effetto pendenza, dalla via Pindemonte, dalla via Pitrè e da piazza Cappuccini, anch’esse interessate da analoghi problemi di allagamento”, con conseguente invasione della sede stradale fin sopra i marciapiedi, causando anche il sollevamento dei tombini e fuoriuscita delle acque reflue.

L’abbandono illecito dei rifiuti

Altra annosa questione concerne l’abbandono illecito di rifiuti, talvolta ingombranti e materiali di risulta, che creano una vera e propria “discarica abusiva perenne”, addirittura in prossimità di una scuola elementare (con le fastidiose immissioni olfattive nella stagione estiva, innanzi gli spazi esterni dei locali scolastici del Cuore immacolato di Maria). “Il tutto puntualmente fotografato – chiosa infine il Presidente dell’Associazione civica – dai numerosi turisti che, a piedi, attraversano la via Cappuccini per recarsi alle vicine Catacombe”.

Una strada pericolosa

Anche la viabilità è uno dei problemi che l’Associazione intende affrontare facendo da pungolo al Settore mobilità del Comune. “E’ una strada che in alcuni tratti si restringe rendendo pericoloso, talvolta impraticabile, il passaggio di due mezzi, in senso di marcia opposto, soprattutto quando si tratti di un autobus; con marciapiedi strettissimi, presenti solo da un lato, e dissestati, impraticabili per i passeggini dei genitori che ogni mattina, a piedi, accompagnano i loro figli a scuola”. In passato purtroppo è stata anche teatro di alcuni incidenti mortali.

Furti e danneggiamenti

Sul fronte sicurezza, invece, alcune autovetture sono state prese d’assalto recentemente con furti e danneggiamenti.

L’associazione e come contattarla

L’Associazione è apartitica e senza scopo di lucro, aperta a chiunque ne condivida i principi ispiratori col proposito altresì di svolgere, attraverso i cittadini aderenti e volontari, ogni attività adatta a sviluppare l’aggregazione, la coesione sociale e il senso civico”. Per ogni eventuale contatto scrivere a associazioneviacappuccini@gmail.com.