si è tenuto a palermo

Un focus sulle infermità dipendenti da cause di servizio, argomento purtroppo sempre attuale a causa dei rischi a cui sono esposti gli appartenenti alle Forze Armate, Polizia e Soccorso Pubblico nel corso degli interventi operativi. Si è svolto oggi a Palermo presso la sala cinema Rouge et Noir di Piazza Verdi.

L’appuntamento organizzato da Sim Carabinieri

Ad organizzare l’appuntamento il S.I.M. CC – il Sindacato Italiano Militari Carabinieri.

Relatori della tavola rotonda sono stati il dottor Vincenzo Mangione – Medico Legale e delle Assicurazioni e Generale Medico nella Riserva, già Presidente della Commissione Medica Ospedaliere dell’Ospedale Militare di Palermo – e l’avvocato Gabriele Licata, specializzato in Diritto Amministrativo Militare.

A moderare l’incontro Franco Sortino, segretario provinciale Sim Carabinieri.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle attività divulgative verso i militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio, iscritti e non al sindacato, impegnato al fine di informare i partecipanti sulle tutele previste e fornire l’assistenza da parte dei professionisti convenzionati.

I partecipanti all’incontro

A partecipare all’incontro anche gli esponenti di numerose sigle sindacali della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, oltre ai dirigenti nazionali e regionali del S.I.M. CC.

La tavola rotonda strumento di informazione

Spiega Franco Sortino: “Il Sim a contorno di quelle che sono le attività prevalentemente sindacali si prefigge oggi di fornire ai colleghi uno strumento ulteriore di informazione. Offriremo a tutti i tesserati e non, militari dei carabinieri in servizio, un’informazione mirata, competente; nel caso specifico questo è il primo incontro di un ciclo, ne seguiranno altri su diverse materie. Tratteremo molti argomenti argomenti, come le infermità dipendenti da causa di servizio, l’equo indennizzo e le pensioni privilegiate“.

Operare nel miglior modo possibile

Presente anche Riccardo Monti, componente della segreteria nazionale Sim Carabinieri.

Monti, portando il saluto del segretario generale nazionale, Antonio Serpi commenta: “Siamo qui per dimostrare il nostro impegno rispetto a quello che facciamo giornalmente. I colleghi hanno sempre più bisogno di essere seguiti e indirizzati, e soprattutto di avere a disposizione del personale qualificato che faccia in modo che possano ottenere ciò che meritano, che spesso non viene concesso in maniera naturale.

Ringrazio Franco Sortino che ha promosso questa bellissima iniziativa. Il sindacato è qui per portare avanti tutte le istanze degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e le necessità che i colleghi ci espongono quotidianamente.

A Roma stiamo lavorando alacremente. Stiamo facendo in modo che si possano ottenere, oltre ad una legge appena arrivata, la numero 46 del 2022, anche dei decreti attuativi che ci permettano di operare nel miglior modo possibile, a largo raggio e risolvendo le problematiche che incombono sul nostro mondo”.