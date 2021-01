Una ricetta perfetta per recuperare linea e salute

Carciofi vegani, la ricetta per restare in linea con gusto

I carciofi ripieni sono ideali come antipasto, o come secondo piatto. Grazie al ripieno privo di carne risultano molto gustosi e non troppo pesanti.

Cosa sono le brattee? E’ il nome scientifico per indicare le foglie del carciofo

La ricetta prevede una cottura a fiamma lenta

I carciofi ripieni sono una delle ricette tradizionali della cucina italiana. In questa ricetta prevediamo la sostituzione della carne con un ripieno vegetariano. E’ una scelta che arricchisce il piatto di sapori delicati e leggeri.

La stagione dei carciofi inizia in autunno e si prolunga durante tutto l’inverno, fino ad arrivare in primavera. I carciofi si possono trovare sui banchi del supermercato dai primi giorni del mese di novembre, sino ad aprile.

Dal punto di vista nutrizionale, queste verdure erbacee hanno pochissime calorie e moltissime fibre. Per questo fanno bene all’intestino e sono un alimento che depura l’organismo. Aiutano a sgonfiare la pancia, e dunque sono perfetti per ritornare in linea.

Ecco gli ingredienti per preparare questa pietanza

8 carciofi di media grandezza

olio extravergine di oliva

parmigiano grattugiato q.b.

sale e pepe q.b.

prezzemolo tritato

pangrattato q.b.

1 spicchio d’ aglio

mezzo limone fresco

acqua q.b.

Le fasi della ricetta

Prima di tutto va preparato il ripieno. Unire parmigiano, pangrattato, aglio, prezzemolo, sale, pepe e acqua, senza usare l’olio, come prevede la ricetta tradizionale. Quindi procedere con i carciofi: tagliarli, lasciando 1 cm di gambo e sbatterli dalla parte delle bratee, così da appiattire le punte. Quindi riempire d’acqua una bacinella e aggiungervi il succo di mezzo limone, e lavare le verdure in questo succo. Scolare le verdure. Dopo mezz’ora, allargate le foglie prendendole a due a due, e inserite all’interno il ripieno. Farcire ogni singolo pezzo in questo modo. Disporre i carciofi in senso verticale in una casseruola che sia stata riempita di acqua salata per 2 cm circa. Cuocere per circa 20 minuti a fiamma bassa, tenendo sempre il coperchio sopra la casseruola, e controllando di tanto in tanto lo stato di cottura. Trascorsi 20 minuti, condire i carciofi con un filo d’olio extravergine d’oliva, quindi continuare a cuocere a fiamma bassa per altri 40 minuti circa. Vanno serviti caldi o tiepidi.