A Carini da giorni intensificati i controlli

Sui social le foto dell’abbandono rifiuti. Ci ha pensato il sindaco di Carini Giovì Monteleone a pubblicare i fotogrammi ripresi dalle telecamere piazzate dalla polizia municipale per stanare gli sporcaccioni. Una lotta senza quartiere che si sta concentrando in questi giorni con un controllo serratissimo. Decine e decine già le persone che sono state individuate e che riceveranno presto a casa la multa che sarà molto salata: oscillerà a seconda del tipo di infrazione commessa, da 300 a 500 euro. E si rischia anche la denuncia penale qualora venissero trovati rifiuti pericolosi.

Le foto sui social

Il primo cittadino sul proprio profilo facebook ha pubblicato queste foto che ritraggono auto ferme in sosta e automobilisti che scendono e gettano il sacchetto sul ciglio della strada. A stanarli le telecamere e-killer, particolari apparecchi di piccolissime dimensioni che si mimetizzano e riescono a garantire una visibilità chiara anche nelle condizioni più difficile, persino la notte grazie alla tecnologia ad infrarossi.

I siti monitorati

In questi giorni sono state le periferie quelle più monitorate. Le foto pubblicate sui social in particolare riguardano le vie Vespucci, delle Industrie e Pireto. “È indicativo – ha commentato il sindaco – avere nomi e cognomi dei responsabili identificati e sanzionati. Sono azioni scellerate che rubano risorse a chi paga regolarmente e rispetta il calendario della raccolta differenziata”.

Il servizio di raccolta adesso funziona

Per anni Carini ha lottato con le sue difficoltà finanziarie e con un servizio di raccolta che non è stato sempre efficiente. Adesso questo problema è alle spalle, tanto che la raccolta “porta a porta” è stata estesa a tutto il territorio. Il servizio di ritiro ingombranti su chiamata, ma soprattutto con l’App Junker, funziona. Allo stesso modo il Ccr per consegnare gratuitamente ogni tipo di rifiuto è aperto tutti i giorni. “Quindi – aggiunge Monteleone – non c’è nessun motivo per abbandonare rifiuti per strada. Il servizio di controllo continuerà a tappeto per tutta Carini”. L’attività di controllo è condotta dal personale del corpo della polizia municipale, dalle guardie nazionali ambientali e dal personale della ditta che si occupa della raccolta rifiuti Senesi.