Le operazioni di bonifica e pulizia a Carini, nel Palermitano

Dopo il centro storico anche la periferia a Carini finisce al centro dell’operazione di bonifica del territorio dopo la terribile emergenza rifiuti delle scorse settimane. Era toccato a piazza Duomo e alle zone limitrofe appena qualche giorno fa, ieri la tappa è stata nella zona dell’area industriale, questa notte invece tocca alla borgata di Villagrazia di Carini.

L’intervento notturno

Anche qui si lavorerà di notte con la ditta che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti, la Senesi. Questa notte, a cavallo tra l’1 e il 2 agosto, si interverrà a Villagrazia tra piazza delle Vittorie e via Nazionale, davanti la chiesa, nell’area antistante Padre Pio, nella scuola, nella farmacia, ed ancora all’ufficio postale e in altre zone limitrofe. Già da questa mattina sono stati installati i divieti di sosta sulla piazza e su via Nazionale. Necessita infatti che le aree oggetto di intervento siano totalmente sgombre dai veicoli: “Sarebbe importante, quindi, – afferma il sindaco Giovì Monteleone – la massima collaborazione”. La pulizia è prevista anche su via Cristoforo Colombo, dal cavalcavia passando per il Mago del Gelato fino al Baglio dei Pescatori.

L’area industriale

Nell’area industriale ci sono stati degli interventi massicci di bonifica anche nell’area industriale ma qui riaffiorano i soliti vecchi problemi e le cattive abitudini. Stando ad alcune segnalazioni di residenti della zona in via delle Industrie, l’arteria principale di questo vasto quartiere periferico, subito dopo la rimozione dei rifiuti a la pulizia delle strade è ricominciato il deposito dei sacchetti per strada.

Il problema degli abbandoni

La questione è sempre la stessa. La periferia di Carini è enorme, difficilmente controllabile con telecamere, o comunque lo è solo parzialmente anche in ragione della carenza di personale al comando della polizia municipale. Poi nell’area industriale i problemi si moltiplicano perché l’area è senza illuminazione e dunque ai malintenzionati il gioco viene agevolato.