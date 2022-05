il 3 maggio a palermo organizzato da Sicindustria Palermo e Ance Palermo

“Costi energetici, rincari di trasporto e materie prime. Effetti sulle imprese e prospettive di ripresa” è il tema del convegno organizzato dai Gruppi Giovani di Sicindustria Palermo e Ance Palermo, martedì 3 maggio, alle 10, al Golf Clud Palermo – Parco Airoldi di piazza Leoni.

I costi dell’energia e delle materie prime e gli effetti sulle imprese

Nel corso del dibattito, moderato dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo, Maria Elena Oddo, e dal presidente di Ance Giovani Palermo, Riccardo Galioto, si farà il punto sulle dinamiche di costo dell’energia e delle materie prime, sui tassi di interesse e sull’effetto che hanno sulle imprese.

Gli argomenti affrontati e le testimonianze delle imprese

Si affronterà la tematica dal punto di vista dei trasporti e da quello dell’energia. Quindi si parlerà di caro materiali nel settore delle costruzioni, della bolla Bonus, del decreto sostegni e dell’azione di governo. Durante la mattinata, alcune imprese che rappresentano i vari settori coinvolti, porteranno storie e testimonianze. L’intervento conclusivo sarà affidato al vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao.

Necessario un percorso di ripresa

“In linea con le attività che abbiamo intrapreso da tempo con i giovani di Confindustria, con i quali ci siamo confrontati mensilmente nel corso di direttivi congiunti – spiega il presidente di Ance Palermo Giovani, Riccardo Galioto – abbiamo voluto organizzare questo convegno per i nostri associati per affrontare da più punti di vista un tema comune all’edilizia e ai comparti che fanno parte della filiera, quello dei rincari. Vogliamo analizzare insieme gli effetti sulle imprese e valutare in quale direzione muoversi per ottimizzare un percorso di ripresa”.

I rincari rischiano di mandare in tilt le imprese giovani

“Il tema energetico e il rincaro delle materie prime – afferma il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo, Maria Elena Oddo – sono di assoluta importanza per le ripercussioni che hanno su imprese e famiglie. Rincari come quelli che stiamo affrontando se mettono in grande difficoltà industrie strutturate, rischiano di mandare in tilt imprese giovani. Ed è per questo che abbiamo voluto questa occasione di confronto, consapevoli che facendo squadra è più semplice affrontare le difficoltà”.