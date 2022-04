i controlli dei carabinieri nel palermitano

I carabinieri della compagnia di Misilmeri, in collaborazione con i colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di “Sicilia”, hanno denunciato un uomo di Marineo di 44 anni accusato di detenzione illegale di munizionamento e polvere da sparo.

I controlli in aziende, terreni e abitazioni private

I controlli sono scattati in aziende, terreni e abitazioni private, oltre a rastrellamenti in aree boschive e rurali, fino ad anfratti e macchie di rovi.

In una sacca cartucce calibro 12 e polvere da sparo

Nel corso della perquisizione in casa a a Marineo e in un terreno sono state infatti trovate in una sacca in tela nascosta in un ripostiglio, 6 cartucce calibro 12, nonché 214 grammi circa di polvere da sparo.

Munizioni e hashish sotto sequestro

È stata inoltre trovata una modica quantità di hashish per uso personale, per cui il detentore è stato segnalato alla prefettura.

Le munizioni e la sostanza stupefacente sono state poste in sequestro.

Un’altra denuncia nel trapanese

Qualche giorno fa i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala (TP), con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 55 anni per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi.

La perquisizione nel negozio

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e per detenzione illegale di armi e munizioni, aveva il permesso di assentarsi giornalmente per svolgere la propria attività lavorativa all’interno del negozio di elettrodomestici di cui è titolare. Ma i Carabinieri, sospettando che il 55enne continuasse a detenere illegalmente delle armi, hanno eseguito una perquisizione dell’attività commerciale.

Il ritrovamento grazie al pastore tedesco Vera

Vera, pastore tedesco addestrato dai Carabinieri per la ricerca di armi ed esplosivi, ha dato precise indicazioni su dove concentrare le ricerche sedendosi di fronte un armadio metallico presente in uno stanzino. Infatti, all’interno dell’armadio, in una scatola che conteneva pezzi di ricambio usati, i Carabinieri hanno trovato 12 cartucce calibro 9×21 di diverse marche, illecitamente detenute. L’uomo così è stato denunciato.