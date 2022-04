Era ai domiciliari

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala (TP), con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 55 anni per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi.

La perquisizione nel negozio

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e per detenzione illegale di armi e munizioni, aveva il permesso di assentarsi giornalmente per svolgere la propria attività lavorativa all’interno del negozio di elettrodomestici di cui è titolare. Ma i Carabinieri, sospettando che il 55enne continuasse a detenere illegalmente delle armi, hanno eseguito una perquisizione dell’attività commerciale.

Scatta la denuncia

Vera, pastore tedesco addestrato dai Carabinieri per la ricerca di armi ed esplosivi, ha dato precise indicazioni su dove concentrare le ricerche sedendosi di fronte un armadio metallico presente in uno stanzino. Infatti, all’interno dell’armadio, in una scatola che conteneva pezzi di ricambio usati, i Carabinieri hanno trovato 12 cartucce calibro 9×21 di diverse marche, illecitamente detenute. L’uomo così è stato denunciato.