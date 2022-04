indagine a scicli, nel ragusano

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un uomo di 37 anni, di Scicli, che deve rispondere di detenzione clandestina di armi e munizioni.

Operaio incensurato in carcere

L’indagato, un operaio, sposato, senza precedenti penali, è stato condotto in carcere, come disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa al termine dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Trovate pistole e munizioni

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto due pistole calibro 7,65 e 25 colpi: le armi erano senza matricola, probabilmente rubate ma saranno compiuti degli accertamenti balistici per verificare se sono state usate in delitti per cui sono in corso delle indagini.

Turista trovato con armi ma libero

A Siracusa, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 pistole di vari modelli: una 7,65 con matricola abrasa e tre fedeli riproduzioni di armi originali ad aria compressa calibro 4,5. Erano nella disponibilità di un turista straniero arrestato ma rimesso in libertà dall’autorità giudiziaria di Siracusa.

La droga

Nella disponibilità dello straniero sono stati rinvenuti anche 21 proiettili calibro 22 non registrati, 2 coltelli a serramanico e 5 grammi di marijuana.

Armi al Ris di Messina

I carabinieri dopo aver sequestrato tutto il materiale, hanno avviato ulteriori indagini assieme al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per stabilire la provenienza dell’arma clandestina e il suo eventuale utilizzo in altri episodi criminosi.

Scena muta del turista

“Circa la provenienza dell’arma, delle munizioni e della droga, l’arrestato non ha inteso collaborare con gli inquirenti” spiegano dal comando dei carabinieri di Siracusa.

Patteggia 4 anni un siracusano

Ha patteggiato 4 anni e 2 mesi di reclusione Giuseppe Stivala, 51 anni, siracusano, arrestato il mese scorso dopo la scoperta da parte dei carabinieri che custodiva in casa 5 chili e mezzo di hashish e marijuana, 1.800 euro in contanti e 2 pistole calibro 7,65 e calibro 22.

Il blitz nella casa a Cassibile

Il blitz scattò nella sua abitazione, in contrada Spinagallo, a Cassibile, alla periferia sud di Siracusa ed in quella occasione venne anche arrestato il figlio, 17 enne, che, secondo quanto emerso nella ricostruzione dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa fuggì dal retro dell’abitazione portando con sé un bidone in plastica, precedentemente semi interrato, in cui era nascosta gran parte della droga e una pistola.