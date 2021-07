Le richieste della Lega

“Il diritto alla casa e all’abitare è un principio inviolabile che non può essere calpestato nel silenzio delle istituzioni e spesso e volentieri, a colpi di sentenze”, a dirlo in una nota è il parlamentare regionale Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.

L’esponente del Carroccio continua dando voce alle famiglie che vogliono regolarizzarsi. “Migliaia di famiglie – sottolinea – da anni vogliono regolarizzarsi e vanno pertanto supportate alla luce del fatto che ‘negli anni dell’abuso’ non vi era neanche un piano regolatore che desse loro chiare indicazioni”.

Lega chiede sia tolta doppia conformità urbanistica

“Tra gli altri – osserva Figuccia – chiediamo con forza l’eliminazione della doppia conformità urbanistica prevista dalla legge che rappresenta un grosso impedimento alla regolarizzazione, perché consente di sanare gli immobili senza titolo solo se conformi ai piani urbanistici pregressi ed attuali, il che non accade quasi mai. In Sicilia esistono interi quartieri e centri urbani costruiti in aree verdi per i quali non è possibile sanare secondo le attuali normative”.

“Nessuno spazio a sterili polemiche”

Il deputato regionale conclude: “Ci sono tante situazioni abitative che chiediamo vengano sanate attraverso l’intervento normativo al quale in Parlamento regionale sta lavorando da qualche tempo. Non ci sarà spazio per le sterili polemiche delle opposizioni che, sotto gli occhi di un’intera popolazione, vogliono intralciare il cammino verso la conquista di quadro improntato sulla certezza del diritto e su una più ampia tutela del diritto alla casa che fa parte del Dna dei siciliani”.