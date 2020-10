La storia

Covid e funzionamento della ‘macchina’ scuola, un binomio che stenta giorno per giorno a funzionare. Segnalazioni di contagio, classi in quarantena, chiusura plessi e sanificazioni così si declina la quotidianità degli istituti scolastici. Casi e che si sommano e che diventano storie.

Tra queste c’è anche quella di alcuni genitori di alunni delle classi elementari della Scuola Salgari, di via Filippo Parlatore, a Palermo. All’interno della scuola ci sarebbero dei casi Covid tra i bambini. Stando sempre al loro racconto dei genitori, questi casi presunti di bimbi positivi non sono stati mai segnalati dall’Asp alla preside dell’Istituto che di conseguenza non ha preso alcun provvedimento nè di chiusura, nè di quarantena della classi interessante e neanche di conseguenti sanificazione degli ambienti scolastici.

“Venerdì scorso ci è stato detto che un bimbo di una quinta è risultato positivo al Covid, così come anche il padre e che la famiglia è in quarantena – raccontano -. La preside non fa nulla dicendo di non avere ricevuta nessuna comunicazione dall’Asp. Lunedì arriva la comunicazione di un altro bimbo positivo al sierologico sempre nella stessa classe stesso comportamento da parte della dirigente. Oggi il caso di un’altra bimba di una seconda positiva al tampone ma del tutto asintomatica. La bimba è sorella di uno studente della medesima quinta elementare da cui tutto sembra essere partito. Continuiamo a non sapere come comportarci, la scuola, le classi rimangono aperte ma non ci sentiamo al sicuro”.

E’ opportuno precisare che ad oggi il protocollo prevede che i genitori, in caso di bimbo con sintomi compatibili, devono informare il pediatra o il medico di medicina generale e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. Saranno il pediatra o il medico a decidere, sulla base dei sintomi, se sottoporre l’alunno a tampone molecolare per stabilire l’eventuale positività al coronavirus.

Se si riscontrano più casi di assenza in una stessa classe per la stessa sintomatologia compatibile con il coronavirus il referente per il Covid del plesso scolastico è tenuto ad informare il dipartimento prevenzione dell’Asp.

Blog Sicilia ha sentito sulla vicenda la preside dell’Istituto Salgari Maria Pizzolanti che tiene a precisare:

“Non posso negare che attualmente abbiamo alcune criticità che stiamo valutando caso per caso di concerto con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp. Ad oggi attualmente non risulta finora nessun caso confermato da tampone molecolare nella nostra istituzione scolastica. Siamo in costante con le istituzioni sanitarie preposte e monitoriamo costantemente con attenzione la situazione”.