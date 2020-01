Il sindaco Leoluca Orlando, informato di un sospetto caso di Coronavirus nella nostra città, ha immediatamente contattato i dirigenti dell’ospedale Cervello dove il turista cinese sarebbe trasportato e l’assessore regionale per la salute per ricevere aggiornamenti sulla situazione.

“Mi è stato riferito – afferma il Sindaco – che la macchina sanitaria si è attivata con grande professionalità seguendo i protocolli previsti per la tutela della cittadinanza e degli operatori. A breve saranno le autorità sanitarie a fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni sulla situazione ma certamente al momento non vi sono motivi per allarmismi ingiustificati”.

Secondo quanto ricostruito un turista cinese in visita nel capoluogo e che alloggia in un albergo nel centro di Palermo è stato trasportato in una struttura sanitaria per un malore ritenuto sospetto.

Si tratta di una influenza che sta per essere analizzata dai medici. Il trasferimento è avvenuto in tempi molto rapidi ed il paziente è stato portato in una struttura adatta per eseguire un tampone che servirà a chiarire l’origine della sua influenza

Paura ed allarme si sono subiti diffusi tra la gente che ha assistito alla scena ma anche tra i commercianti della zona.

Finora i casi, confermati rimangono quelli registrati a Roma.

Il caso palermitano al momento è solo ‘sospetto’ e per questo le autorità sanitarie mantengono il più stretto riserbo fino a quando non si potranno esprimere con ‘il giusto supporto medico – scientifico’.

Intanto l’Asp si Palermo si attrezza e allerta anche i medici di famiglia