Fermati sulla A19 nell’Ennese

Rubano merce dai negozi del centro commerciale Forum di Palermo grazie ad un ingegnoso sistema che aggira i segnali antitaccheggio. Ma nella strada di ritorno, nell’Ennese, si imbattono in una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti notano alcuni aspetti anomali e alla fine il loro intuito trova conferme. In due denunciati.

Auto sospetta sulla A19

L’operazione è scattata durante un normale servizio di vigilanza autostradale sulla A19 Palermo Catania. Agenti della polizia di Stato del distaccamento della stradale di Catenanuova notava una vettura che procedeva a velocità sostenuta con a bordo due persone. I poliziotti, insospettiti, una volta affiancata l’auto, notavano che il conducente aveva il viso camuffato da un cappuccio. Invece il passeggero stava con il sedile reclinato all’indietro in modo che non si riuscisse a vederlo in volto.

Le prime verifiche e il controllo

Gli operatori, annotato il numero di targa del veicolo, immediatamente andavano a verificare che risultava essere sprovvisto di revisione periodica. Proprio per questo il mezzo veniva fermato per effettuare i necessari controlli. I primi accertamenti hanno permesso di verificare che entrambi risultavano avere numerosi precedenti per furto e rapina. In considerazione dell’atteggiamento nervoso ed agitato dei soggetti, i poliziotti hanno proceduto a controllare l’interno del veicolo ed il bagagliaio. E da qui venivano trovati diversi capi di abbigliamento e borsoni di noti brand con tanto di placche antitaccheggio.

L’ingegnoso sistema per eludere il segnale anti taccheggio

La merce, secondo quanto emerso dopo le ulteriori verifiche, è emerso fosse rubata dai vari negozi del centro commerciale “Forum Palermo”. Attraverso un ingegnoso espediente, consistente in una schermatura artigianale composta di cartone e pellicola di stagnola, era stato eluso il funzionamento delle barriere antitaccheggio. Questo aveva permesso di interrompere il segnale magnetico. Per questo la coppia l’aveva fatta franca ed era uscita dai vari negozi con la merce rubata senza essere segnalata. I due denunciati a piede libero e la merce sequestrata del valore di 2 mila euro circa.

Like this: Like Loading...