Il sindaco: "Al vaglio inasprimento sanzioni"

Roberto Lagalla difende la sua ordinanza dedicata al benessere dei cavalli usati per trainare le carrozze in città. Un atto sul quale sono scoppiate molte polemiche, alcune mosse perfino da esponenti di maggioranza, relative soprattutto all’altissimo limite di temperature per fermare le carrozze delle ore più calde, fissato attualmente a 37 gradi. Paletto che il primo cittadino difende, ascrivendo tale scelta “a precise attestazioni scientifiche della competente autorità sanitaria“, ovvero l’Asp. Lo fa attraverso una nota, arrivata a margine di una riunione avuta con gli assessori Giuliano Forzinetti, Rosi Pennino e Maurizio Carta.

La difesa dell’ordinanza sui cavalli

Il sindaco passa a difendere l’atto emanato intorno a metà luglio, sottolineando i progressi normativi fatti rispetto all’ordinanza dello scorso anno. “Abbiamo garantito altri nuovi paletti rispetto all’ordinanza dello scorso anno: il limite delle 8 ore quotidiane di lavoro, il limite del carico trainato, l’aumento da 10 a 15 minuti della pausa ogni 2 ore, il divieto di circolazione dalle 13 alle 15.30 con 37 gradi di temperatura (come da parere Asp), ampliamento della fascia oraria in caso di allerta meteo 3 (dalle 12.30 alle 16), estensione del periodo di validità di 15 giorni (fino al 30 settembre e non più fino al 15)”.

Due pattuglie della municipale per controllare le carrozze

Altro tema focale dell’atto ha riguardato i controlli sul rispetto dell’ordinanza. Fatto che il sindaco deputa a “due pattuglie della polizia municipale, che possono elevare contravvenzioni, per valutare lo sconfinamento delle carrozze dal centro storico e il mancato rispetto degli orari di riposo dei cavalli“.

Lagalla annuncia possibili integrazioni

Un’ordinanza che, nelle intenzione di Roberto Lagalla, potrebbe essere a breve integrata. “E’ allo studio la possibilità normativa e regolamentare di inasprire le sanzioni in caso di recidiva o, addirittura, di giungere alla temporanea sospensione delle licenze. Inoltre, stiamo attivando le procedure affinché nell’arco dei prossimi tre anni il servizio possa essere gradualmente convertito, d’accordo con le associazioni di categoria, con licenze di moto-carrozze turistiche”.

L’ordinanza del sindaco

L’ordinanza del sindaco si era resa necessaria “per tutelare il benessere degli animali, in considerazione delle elevate temperature che potrebbero causare problemi di salute agli equidi utilizzati nel territorio comunale per la circolazione delle vetture pubbliche”. Secondo quanto previsto nel documento, nel periodo compreso fra il 10 luglio e il 30 settembre, l’attività degli equidi non potrà superare le otto ore quotidiane. Limitazioni anche sul fronte del carico, che non potrà eccedere il doppio del peso del cavallo.

Pause e scorta d’acqua

A bordo, il proprietario del cavallo dovrà inoltre dotarsi di una scorta adeguata d’acqua, non inferiore a dieci litri. Limitazioni anche sui tempi di sosta, che dovranno essere dotate di una copertura realizzata in materiali idonei a proteggere gli animali dalla prolungata esposizione al sole. All’animale dovrà essere garantita una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro.

Carrozze in giro fino a 37 gradi

Tema centrale dell’ordinanza ha riguardato la temperatura soglia oltre la quale gli animali si dovranno fermare nelle fasce di rischio. Secondo quanto previsto dall’atto firmato dal sindaco, nelle giornate con temperatura pari o superiore ai 37°, le carrozze si dovranno fermare nella fascia oraria dalle 13,00 alle 15,30. In caso di allerta meteo “rischio 3” (ovvero allerta rossa), diramato con bollettino dal Dipartimento della Protezione Civile, il divieto di circolazione è esteso nella fascia oraria che va dalle 12,30 alle 16,00.

Multe dai 25 ai 500 euro

Previste sanzioni amministrative in caso di violazioni all’ordinanza. Multe che saranno inflitte ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 267/2000. Fonte primaria che già ha ispirato la precedente ordinanza e che prevede al suo interno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dai 25 ai 500 euro. Ciò, si legge nell’atto del sindaco, “salvo che il fatto costituisca reato”.