Panico questa sera a Palermo nella centralissima via Roma. Un cavallo imbizzarrito ha danneggiato due autovetture. E’ successo questo pomeriggio tra tanti passanti impauriti per la corsa dell’animale che trainava una carrozza.

Ci sarebbero alcuni feriti. Certamente gli automobilisti che si sono visti piombare l’animale sull’auto.























Per cause in corso di accertamento il vetturino ha perso il controllo dell’animale che ha iniziato a correre tra le auto finendo la corsa contro due vetture. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti di polizia.

Il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di recupero del cavallo soccorrere i feriti e potere spostare le auto incidentate.