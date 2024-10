Il Principe ha assaporato le creazioni culinarie del giovane chef.

Domenica scorsa, il Principe Alberto di Monaco è stato protagonista di una cena di gala esclusiva ai Giardini del Massimo di Palermo. Insieme a 12 ospiti selezionati, il Principe ha assaporato le creazioni culinarie del giovane chef Gianvito Gaglio, che ha presentato un menù capace di esaltare i sapori autentici della Sicilia con un tocco di innovazione.

La cucina dello chef Gaglio, originario di Cinisi, rende omaggio alla tradizione siciliana, ma con un approccio creativo che rende ogni piatto unico. “Ogni piatto racconta una storia fatta di passione, tradizione e amore per la mia terra”, ha dichiarato lo chef.

Il menù ha incantato gli ospiti, partendo con un amuse bouche di caciocavallo all’argentiera, senape e peperoni in agrodolce, seguito da un arancina di cous cous in brodo di scorfano con mango e olio alla menta.

Tra i primi, cavattelli catanesi con acciuga rossa e mollica atturrata, e ravioli di broccoli “arriminati” con lampuga e brodo allo zafferano.

Il secondo di ricciola con riduzione di passito e bieta alla scottadito ha colpito particolarmente, chiudendo la serata con il dessert “Il regno delle Due Sicilie“. Il tutto accompagnato dai vini Etna Bianco e Etna Rosso di Tornatore, caffè e amari.

Durante la serata, lo chef ha avuto modo di conversare con il Principe, che si è mostrato entusiasta delle portate, in particolare della gallinella di mare affumicata nei ravioli. Non è mancata la classica disputa tra arancina e arancino, emblema della rivalità culinaria tra Palermo e Catania.

Al termine della cena, il Principe Alberto ha visitato il Teatro Massimo e ha espresso il desiderio di tornare presto a Palermo per gustare nuovamente le prelibatezze dello chef Gaglio, sottolineando come eventi di questo tipo siano fondamentali per promuovere la cultura e le tradizioni locali.

Con questa cena di gala, Gianvito Gaglio ha saputo dimostrare ancora una volta il suo talento e la sua capacità di esaltare i prodotti siciliani, regalando agli ospiti un vero e proprio viaggio sensoriale.