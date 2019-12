Una grave perdita alla conduttura principale nella zona Dante-Politeama ha costretto, dalle 4 di stamattina, ad interrompere l’erogazione idrica in una vasta zona del centro.

Lo rende noto l’acquedotto di Palermo che diffonde anche notizie sugli interventi in corso e sui tempi, lunghi, per il ripristino dell’erogazione.

Le squadre AMAP sono intervenute alle 5 e si spera di concludere l’intervento entro le 14 di oggi ma questo non basterà a ripristinare in giornata la distribuzione dell’acqua. L’erogazione idrica non tornerà alla normalità almeno fino alle 18 di domani domenica 22 dicembre