Le polemiche si sono accese subito sia tra i burocrati che tra i politici. Ma le polemiche si sono accese anche sulla nostra pagina Fb e su tutti i social siciliani tra chi ritiene che l’opera sia utile e necessaria e chi affronta la vicenda con un pizzico di pessimismo forse giustificato dalle esperienze che i siciliani hanno sempre avuto sul fronte delle opere pubbliche.

Intanto il presidente Musumeci e il sindaco Leoluca Orlando hanno presentato il progetto del Centro direzionale della Regione Siciliana che sorgerà in via Ugo La Malfa e che sarà sede degli uffici degli assessorati regionali. 425 milioni di euro il suo costo: la più grande opera pubblica, nel settore dell’edilizia, mai varata in Italia. Cosi viene comunicato da palazzo d’Orleans. Il Centro direzionale accoglierà tutti gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione ubicati a Palermo.

Centro direzionale della regione siciliana, ecco alcuni commenti memorabili