Appuntamenti a Palermo ogni martedì e giovedì

Riprendono domani, martedì 28 settembre, i laboratori di promozione culturale e di lettura del “Progetto Biblioteca 2030-Biblioteca Casa di Quartiere”, organizzati dal Centro Studi Pio La Torre per approfondire i temi di Agenda 2030. Attraverso dei libri e un percorso di lettura, curato dall’educatrice Marina Campisi e dall’assistente sociale Valentina Olivito, verranno affrontati, ogni martedì e giovedì, alcuni dei 17 obiettivi (chiamati “Goal”) del programma d’azione sottoscritto dai Paesi membri dell’Onu per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, economico.

La partenza della programmazione

Si parte quindi domani con il “Goal 16” dedicato a pace e giustizia e si prosegue giovedì 30 settembre con il “Goal 5” dedicato alla parità di genere. Gli incontri si terranno nella sede del Centro Pio La Torre, in via Umberto Boccioni 206, a Palermo, fino a un massimo di 10 partecipanti, ma si svolgeranno anche in streaming per garantire a tutti la possibilità di seguirli.

Come prenotarsi

Per partecipare on line o per prenotare il proprio posto in presenza, fino a esaurimento posti, è possibile scrivere all’indirizzo email: info@piolatorre.it all’attenzione di Loredana Introini, responsabile del progetto. Tramite iscrizione via mail sarà anche possibile ricevere informazioni sul calendario e il programma dei prossimi incontri previsti a ottobre.