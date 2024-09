Complessivamente, rispetto al dato di fine luglio il centrodestra appare più forte, in calo invece il PD e tutti i partiti più piccoli. Fratelli d’Italia cresce dello 0,5%, il Pd cala dello 0,4%, il M5S cresce lievemente dello 0,2%. Crescono, seppur lievemente Lega e Forza Italia, rispettivamente dello 0,2% e 0,1%.





Per quanto riguarda i partiti minori Azione è stabile, scendono invece dello 0,1% Italia Viva, +Europa mentre tutti gli altri presentano un calo ancora più accentuato. E aumenta il numero di chi non si esprime, seppur di poco.

Meloni: “Economia cresce”

“L’economia che cresce più di altri paesi europei, l’occupazione in aumento, l’export a gonfie vele. Gli indicatori economici sono un segnale di fiducia per il governo. E rafforzano la convinzione che le scelte fatte in questi due anni vadano nella giusta direzione. Per questo la stesura del menu della manovra si sta concentrando, oltre che sull’alleggerimento delle tasse, anche sulle misure a sostegno di chi assume e crea lavoro”, a dirlo è la premier, Giorgia Meloni.

“Il merito grosso” dei risultati economici dell’Italia “è delle imprese, del sistema produttivo, dei lavoratori, della loro determinazione, dei loro sacrifici, della loro creatività. Il governo tenta di aiutarli restituendo un’autorevolezza e una credibilità all’Italia, nel mondo, restituendo una stabilità a questa nazione, soprattutto in chi deve prendere le decisioni, perché nessuno vuole investire in una nazione nella quale può cambiare tutto ogni giorno e cambia tutto ogni giorno, ci vuole continuità anche per avere investimenti, e con politiche economiche serie”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di ‘4 di Sera’, su Rete4. “”Noi avevamo poche risorse, le abbiamo concentrate su poche cose veramente importanti. Basta con i bonus a pioggia, basta con i soldi gettati dalla finestra – ha aggiunto – Per noi era importante aiutare le imprese che assumevano, aiutare le imprese che assumono, aiutare i salari dei laboratori, i redditi delle famiglie, la salute dei cittadini”.

Schlein: “Si fa cassa sui pensionati”

Le parole sono sempre parole, poi nei fatti sappiamo che il governo vuole intervenire tagliando le pensioni e sappiamo che vuole fare cassa sui pensionati”.

Lo ha detto detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, che questa mattina ha partecipato al presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Industria Italiana Autobus a Bologna, rispondendo a chi le chiedeva che cosa non andasse nell’intento del governo Meloni di tagliare i bonus e tutelare le pensioni minime.

