Il Comune di Palermo si affida agli esterni, consulenza internazionale per l’emergenza cimiteri

Redazione di

04/08/2023

Il Comune di Palermo si affida alle consulenze esterne per proseguire nell’opera d’estinzione dell’emergenza cimiteri. L’Amministrazione Comunale ha affidato il servizio di project management consultant alla società PWC Italia (PriceWaterHouseCoopers Business Services). L’azienda, avente sede centrale a Milano, si occuperà di servizi “di tipo tecnico e gestionale, supporto legale, giuridico, amministrativo e contabile“. Ciò a causa della mancanza di tecnici all’interno degli uffici comunali, che hanno portato gli uffici di Palazzo delle Aquile alla ben nota condizione di dissesto funzionale.

La consulenza esterna sull’emergenza cimiteri

Un problema che ha afflitto anche l’area dei cimiteri, soprattutto nell’area dei rapporti con le agenzie di pompe funebri e nelle procedure di gara per condurre interventi di manutenzione all’interno dei tre cimiteri pubblici del capoluogo siciliano. Per questo, il Comune ha deciso di delocalizzare all’esterno tali competenze. A deciderlo è stato il sindaco Roberto Lagalla, nella qualità di commissario di Governo per l’emergenza cimiteriale. Una nomina che risale a gennaio ed avanzata da parte del ministro, nonchè ex presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L’obiettivo era quello di estinguere le allora mille bare a deposito (traguardo poi raggiunto), nonchè di sanare la mancanza di strutture all’interno dei campisanti della città. Fronte sul quale l’Amministrazione sta ancora lavorando ed avrà tempo fino al 31 dicembre 2023. A tal proposito, dal Governo nazionale è stato destinato un fondo da due milioni di euro.

I compiti dell’azienda

Soldi che, in caso di mancanza di professionalità all’interno dei ranghi del Comune, permettevano anche l’assunzione di esterni o di eventuali conseguenze tecniche. Ed in questa ultima categoria rientra evidentemente la scelta della PWC Italia. Il compito della società sarà supportare “l’Ufficio del Commissario e dei Rup per gli interventi infrastrutturali relativi ai cimiteri comunali” (Rotoli, Santa Maria di Gesù e Cappuccini). La società è stata scelta da un elenco fornito dal Mepa, il portale acquisti in rete della Pubblica amministrazione, dopo che era andata deserta una gara cui erano stati invitati tre operatori economici. L’azienda ha già una sua filiale a Palermo ed è specializzata in servizi professionali nel settore tecnico e delle costruzioni. L’importo del servizio è di 190 mila euro. Per l’emergenza cimiteri a Palermo la Pwc Italia si avvarrà di un gruppo di lavoro formato da sei persone con esperienza nel settore.