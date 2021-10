L'Animale è stato ritrovato lunedì mattina

Continuano le scorribande di cinghiali all’interno del cimitero monumentale di Santa Maria dei Rotoli. Il camposanto, nelle scorse settimane, è stato oggetto di polemiche a causa del danneggiamento di alcune tombe presenti nei campi d’inumazione della struttura.

Polemiche che seguono a quelle legate alla presenza di salme a deposito presso la struttura. Un numero che è arrivato a sfiorare quota mille, ma che è stato limato in seguito all’esecuzione delle misure previste dal cronoprogramma stabilito dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dall’assessore Toni Sala.

Secondo caso in meno di un mese

Quello di questi giorni è il secondo caso di danneggiamento delle sepolture ad opera dei cinghiali. Secondo quanto riferiscono dagli uffici di Reset, l’esemplare è stato ritrovato morto lunedì mattina, intorno alle 6.30, presso un campo d’inumazione. L’animale è stato poi prelevato dal personale addetto dell’Asp per eseguire l’autopsia. Un episodio che replica quanto avvenuto intorno alla metà di settembre, quando sono state ritrovate alcune buche nei pressi delle sepolture della parte alta del camposanto.

Una zona che confine con la riserva naturale di Monte Pellegrino. Ed è proprio da lì che proverebbero i suddetti suidi. Situazione che avevamo evidenziato con la nostra live condotta proprio nelle sezioni coinvolte. Una pugnalata al cuore dei familiari che già si trovavano a dover onorare i propri cari in mezzo alle sterpaglie. A tal proposito, lunedì pomeriggio é previsto un incontro sul tema

Sala: “Interlocuzioni con i Rangers avviate da tempo”

In un’intervista rilasciata ai nostri microfoni il 17 settembre, l’assessore ai Servizi Cimiteriali Toni Sala aveva spiegato la situazione, sottolineando che l’Amministrazione si stava già impegnando da mesi per risolvere il problema. “Ho chiesto al direttore Cristoforo di relazionarmi in merito a cosa fosse successo. Questa mattina, ho attivato i dirigenti competenti, ovvero la dott. Rimedio e il dott. Galatioto, ciascuno per la loro competenza, di riavviare tutte le interlocuzioni con gli enti preposti, al fine di mettere in atto tutte le azioni necessarie a contrastare la presenza dei cinghiali all’interno dei cimiteri”.

“Capisco che a qualcuno ha dato fastidio che stiamo avendo progressi sulla gestione delle salme a deposito, ma noi non stiamo trascurando nulla – sottolinea Toni Sala -. Ho caldamente suggerito al direttore Cristoforo di intervenire subito su tutte le sepolture che hanno subito danneggiamenti. Ciò per ripristinarne il decoro”.

Presenza di cinghiali a Monte Pellegrino

La presenza dei suidi in zona è un fatto già noto, rappresentato anche dalle scorribande degli animali nei quartieri di Vergine Maria ed Arenella. Un fatto che però ha riguardato anche il camposanto palermitano, sul quale il direttore Leonardo Cristoforo aveva avuto uno scambio di mail con i Rangers d’Italia. In una missiva inviata il 2 settembre una mail nella quale descriveva lo stato della situazione all’interno del camposanto.

Nella lettera, il dirigente scriveva che “si verificano sempre più frequentemente intrusioni di cinghiali o maiali inselvatichiti nella parte alta del cimitero, prossima alla recinzione anti-caduta massi. Gli animali devastano le sepolture e costituiscono un pericolo per i visitatori del cimitero. Si invita codesta associazione ad avviare attività di monitoraggio dei punti di ingressi di tali selvatici. Ed operare le opportune operazione affinchè tali eventi cessino”.

La replica dell’assessore Sala

“La presenza di cinghiali su monte Pellegrino, e quindi anche nelle aree limitrofe al cimitero dei Rotoli, è un problema purtroppo noto che il Comune di Palermo sta provando ad affrontare in collaborazione con tutti gli enti coinvolti. Posizioneremo dei dispositivi per impedire agli animali di accedere all’area cimiteriale, evitando così i danni alle sopolture e lo faremo nel più breve tempo possibile, ricorrendo anche a una specifica ordinanza. La Reset ha, però, l’obbligo contrattuale di intervenire nelle aree danneggiate, anche se dovesse farlo ogni giorno, e su questo non transigeremo”.